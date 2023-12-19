Напугавшие жителей Краснодара "взрывы" оказались шумом от перехода самолётов на сверхзвук

Взрывы, напугавшие сегодня вечером жителей Краснодара, оказались звуком преодоления самолётом звукового барьера, сообщили в администрации города со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу.

"Громкий звук услышали жители нескольких районов Краснодара этим вечером. Причина — преодоление самолётом звукового барьера", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МЦУ.

Там также отметили, что информации о взрывах и разрушениях не поступало. В ведомстве призвали жителей доверять только официальным источникам информации.