Очевидцы сообщают о серии громких взрывов в разных районах Краснодара
Жители Краснодара сообщают о нескольких взрывах в городе
Жители Краснодара сообщают о серии громких взрывов над городом. Как рассказали SHOT очевидцы, прозвучало несколько хлопков.
Они утверждают, что взрывы раздались как минимум в пяти районах города. Речь идёт о Красноармейском, Губернском и Музыкальном. Хлопки также прозвучали в СНТ "Первенец Кубани". Официальные власти пока поступившие сообщения никак не комментировали.
Ранее Лайф рассказывал о том, как учительница из Екатеринбурга устроила мощный взрыв в многоэтажке и чуть не сгорела заживо, потушив масло водой. Взрыв был такой силы, что в помещении повыбивало стёкла и двери.
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