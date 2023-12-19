Очевидцы сообщают о серии громких взрывов в разных районах Краснодара

Жители Краснодара сообщают о серии громких взрывов над городом. Как рассказали SHOT очевидцы, прозвучало несколько хлопков.

Они утверждают, что взрывы раздались как минимум в пяти районах города. Речь идёт о Красноармейском, Губернском и Музыкальном. Хлопки также прозвучали в СНТ "Первенец Кубани". Официальные власти пока поступившие сообщения никак не комментировали.