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19 декабря, 16:23

Очевидцы сообщают о серии громких взрывов в разных районах Краснодара

Жители Краснодара сообщают о нескольких взрывах в городе

Жители Краснодара сообщают о серии громких взрывов над городом. Как рассказали SHOT очевидцы, прозвучало несколько хлопков.

Они утверждают, что взрывы раздались как минимум в пяти районах города. Речь идёт о Красноармейском, Губернском и Музыкальном. Хлопки также прозвучали в СНТ "Первенец Кубани". Официальные власти пока поступившие сообщения никак не комментировали.

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Андрей Бражников
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