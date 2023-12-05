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5 декабря, 17:45

Учительница устроила мощный взрыв в многоэтажке и чуть не сгорела заживо, потушив масло водой

SHOT: Жительница Екатеринбурга попала в реанимацию, потушив горящее масло водой

<p>Пострадавшая жительница Екатеринбурга и последствия взрыва на этаже. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/60126" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Пострадавшая жительница Екатеринбурга и последствия взрыва на этаже. Обложка © t.me / SHOT

У девушки из Екатеринбурга в квартире взорвался ковш с загоревшимся маслом после того, как она решила потушить его холодной водой. Взрыв был такой силы, что в помещении повыбивало стёкла и двери. Об этом сообщил SHOT.

Последствия взрыва масла в квартире в Екатеринбурге. Видео © t.me / SHOT

По данным канала, 24-летняя жительница квартиры на 12-м этаже в доме по улице Чемпионов, работающая учителем иностранного языка в одной из местных школ, поставила масло в ковшике на электроплитку. В один момент масло вспыхнуло, и запаниковавшая девушка решила потушить его водой, что и привело к взрыву, который выбил стёкла, двери в кухню и подъезд, а также расплавил посуду.

Пострадавшую забрали в реанимацию с ожогом 20% тела второй степени и ожогом кисти третьей степени. Из подъезда пришлось эвакуировать 100 жильцов. На месте работают профильные службы, ведётся проверка обстоятельств случившегося.

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Ранее стало известно о взрыве, который произошёл в котельной школы в деревне Султанбеково Аскинского района Башкирии. Инцидент случился утром 5 декабря, в результате чего часть здания обрушилась. Серьёзные травмы получил 51-летний оператор котельной, которого доставили в больницу, где он умер.

Юрий Лысенко
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