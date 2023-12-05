Учительница устроила мощный взрыв в многоэтажке и чуть не сгорела заживо, потушив масло водой
SHOT: Жительница Екатеринбурга попала в реанимацию, потушив горящее масло водой
Пострадавшая жительница Екатеринбурга и последствия взрыва на этаже. Обложка © t.me / SHOT
У девушки из Екатеринбурга в квартире взорвался ковш с загоревшимся маслом после того, как она решила потушить его холодной водой. Взрыв был такой силы, что в помещении повыбивало стёкла и двери. Об этом сообщил SHOT.
Последствия взрыва масла в квартире в Екатеринбурге. Видео © t.me / SHOT
По данным канала, 24-летняя жительница квартиры на 12-м этаже в доме по улице Чемпионов, работающая учителем иностранного языка в одной из местных школ, поставила масло в ковшике на электроплитку. В один момент масло вспыхнуло, и запаниковавшая девушка решила потушить его водой, что и привело к взрыву, который выбил стёкла, двери в кухню и подъезд, а также расплавил посуду.
Пострадавшую забрали в реанимацию с ожогом 20% тела второй степени и ожогом кисти третьей степени. Из подъезда пришлось эвакуировать 100 жильцов. На месте работают профильные службы, ведётся проверка обстоятельств случившегося.
Ранее стало известно о взрыве, который произошёл в котельной школы в деревне Султанбеково Аскинского района Башкирии. Инцидент случился утром 5 декабря, в результате чего часть здания обрушилась. Серьёзные травмы получил 51-летний оператор котельной, которого доставили в больницу, где он умер.