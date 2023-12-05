Учительница устроила мощный взрыв в многоэтажке и чуть не сгорела заживо, потушив масло водой

У девушки из Екатеринбурга в квартире взорвался ковш с загоревшимся маслом после того, как она решила потушить его холодной водой. Взрыв был такой силы, что в помещении повыбивало стёкла и двери. Об этом сообщил SHOT.

Последствия взрыва масла в квартире в Екатеринбурге. Видео © t.me / SHOT

По данным канала, 24-летняя жительница квартиры на 12-м этаже в доме по улице Чемпионов, работающая учителем иностранного языка в одной из местных школ, поставила масло в ковшике на электроплитку. В один момент масло вспыхнуло, и запаниковавшая девушка решила потушить его водой, что и привело к взрыву, который выбил стёкла, двери в кухню и подъезд, а также расплавил посуду.

Пострадавшую забрали в реанимацию с ожогом 20% тела второй степени и ожогом кисти третьей степени. Из подъезда пришлось эвакуировать 100 жильцов. На месте работают профильные службы, ведётся проверка обстоятельств случившегося.