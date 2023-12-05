Дом в пригороде Вашингтона разлетелся на куски во время обыска

В Соединённых Штатах во время того, как полицейские пытались проникнуть для проведения обыска в один из домов, расположенных в Арлингтоне, прогремел мощный взрыв. Об этом передаёт FoxNews со ссылкой на местные органы власти.

Жилой дом взорвался в Арлингтоне. Видео © t.me / Disaster News / Connormaj

Происшествие случилось в пригороде Вашингтона в понедельник, 4 декабря. На кадрах, которые были распространены в социальных сетях, можно увидеть, как двухэтажное жилое здание за считаные секунды буквально разлетается на куски из-за раздавшегося мощного взрыва.

"Когда полицейские попытались попасть в дом с ордером на обыск, подозреваемый произвёл несколько выстрелов внутри дома. Впоследствии в жилом доме произошёл взрыв. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего", — заявили в полицейском департаменте округа.

Помимо того, стражи правопорядка распространили заявление, в котором уточнили состояние своих коллег после случившегося инцидента. Полиция заявила, что работающие на месте офицеры получили лёгкие ранения и не нуждаются в госпитализации. Сколько человек пострадало всего, в настоящий момент неизвестно.