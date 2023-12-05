Регион

Уведомления отключены

5 декабря, 04:15

Дом в пригороде Вашингтона разлетелся на куски во время обыска

В пригороде Вашингтона при обысках в жилом доме прогремел мощный взрыв

В Соединённых Штатах во время того, как полицейские пытались проникнуть для проведения обыска в один из домов, расположенных в Арлингтоне, прогремел мощный взрыв. Об этом передаёт FoxNews со ссылкой на местные органы власти.

Жилой дом взорвался в Арлингтоне. Видео © t.me / Disaster News / Connormaj

Происшествие случилось в пригороде Вашингтона в понедельник, 4 декабря. На кадрах, которые были распространены в социальных сетях, можно увидеть, как двухэтажное жилое здание за считаные секунды буквально разлетается на куски из-за раздавшегося мощного взрыва.

"Когда полицейские попытались попасть в дом с ордером на обыск, подозреваемый произвёл несколько выстрелов внутри дома. Впоследствии в жилом доме произошёл взрыв. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего", — заявили в полицейском департаменте округа.

Помимо того, стражи правопорядка распространили заявление, в котором уточнили состояние своих коллег после случившегося инцидента. Полиция заявила, что работающие на месте офицеры получили лёгкие ранения и не нуждаются в госпитализации. Сколько человек пострадало всего, в настоящий момент неизвестно.

Один человек погиб в результате взрыва газа в жилом доме в Эдинбурге

Один человек погиб в результате взрыва газа в жилом доме в Эдинбурге

Лайф сообщал, что пару дней назад в Университете Минданао, находящемся в городе Марави на юге Филиппин, прогремел взрыв. В результате происшествия погибло три человека.

Обложка ©

t.me / Disaster News / Connormaj

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • США
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров