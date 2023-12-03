Прогремел во время мессы: Три человека стали жертвами взрыва в университете на Филиппинах

Три человека скончались после взрыва в Университете Минданао, находящегося в городе Марави на юге Филиппин. Как передаёт телеканал ABS-CBN News, ещё девять человек в результате этого происшествия получили ранения.

Последствия взрыва в университете на Филиппинах, в результате которого погибли 3 человека. Видео © Х / Sachin Jose

По данным канала, взрыв произошёл утром 3 декабря во время проведения католической мессы. В результате него три человека погибли, девять получили ранения различной степени тяжести.

Университетское сообщество уже выступило по этому поводу и заявило, что "потрясено актом насилия, произошедшим сегодня утром во время религиозного собрания". Руководство образовательного учреждения уже решительно осудило случившееся, назвав произошедшее ужасающим и бессмысленным актом.

"Мы тесно сотрудничаем с местными органами власти и правоохранительными органами, чтобы расследовать этот инцидент и привлечь виновных к ответственности", — говорится в сообщении.

Также в университете подчеркнули, что предпринимают все возможные меры для защиты студентов, преподавателей и сотрудников.