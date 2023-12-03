В центре Парижа неизвестный ранил ножом туристов, погиб один человек

На набережной Гренель недалеко от Эйфелевой башни в Париже неизвестный мужчина ранил туристов. По данным министра внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральда Дарманена, один человек погиб, ещё двое пострадали.

Кадры с места задержания мужчины на набережной Гренель недалеко от Эйфелевой башни в Париже. Видео © X / cpasdeslol_X

"Сотрудники полиции только что мужественно остановили напавшего на прохожих в Париже в районе набережной Гренель. Один человек был убит, ещё один был ранен и получил помощь от парижской пожарной бригады. Пожалуйста, избегайте этого района", — посоветовал в соцсети X министр.

По данным полиции, все пострадавшие были туристами. Погибший мужчина является гражданином Германии. Личность преступника не установлена.