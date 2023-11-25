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25 ноября, 15:07

Банда грузин попалась на хищении редких книг Пушкина из библиотек Парижа

Трое граждан Грузии украли редкие издания Пушкина из библиотек Парижа

В Париже задержали за воровство троих граждан Грузии. А украли они несколько редких изданий Александра Пушкина из местных библиотек.

"Трём выходцам из Грузии, мужчине и двум женщинам, были предъявлены обвинения по фактам "кража в составе преступной группы" и "преступный сговор", — говорится в статье газеты Journal du Dimanche.

Мужчина был заключён под стражу, он сразу признался в содеянном, рассказав, что у преступления был заказчик, однако имя его не раскрыл. А женщины были отпущены, но помещены под судебный надзор. По их словам, к краже они не причастны, а родственника просто приняли в гости.

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Ранее Лайф писал, что в Красногорске вор под видом бомжа взломал квартиру, украл 50 рублей и надкусил штрудель. Позже грабитель самостоятельно явился в отделение полиции и раскаялся в содеянном. Его задержали.

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Александра Мышляева
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