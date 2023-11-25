Банда грузин попалась на хищении редких книг Пушкина из библиотек Парижа

"Трём выходцам из Грузии, мужчине и двум женщинам, были предъявлены обвинения по фактам "кража в составе преступной группы" и "преступный сговор", — говорится в статье газеты Journal du Dimanche .

Мужчина был заключён под стражу, он сразу признался в содеянном, рассказав, что у преступления был заказчик, однако имя его не раскрыл. А женщины были отпущены, но помещены под судебный надзор. По их словам, к краже они не причастны, а родственника просто приняли в гости.