Воры "одолжили" Porshe у бизнесмена, чтобы увезти награбленное из его дома в Подмосковье

В Москве грабители забрались в коттедж к директору строительной фирмы, вынесли ювелирные украшения и дорогие часы, после чего скрылись на автомобиле Porshe хозяина дома. О случившемся пишет SHOT.

48-летний директор живёт в поселении Марушкинское (ТиНАО), и в его коттедже не было охранной сигнализации. Неизвестные в балаклавах украли сейф с драгоценностями, деньги и часы, а потом сели в Porshe хозяина дома и уехали. Позже полиция нашла машину в 19 километрах от места ограбления, она была полностью сожжена, видимо, с целью скрыть следы преступления.

Ограбленный директор оценил ущерб в 38 миллионов рублей. Грабителей ищут. Пострадавший признался, что у него уже угоняли машину в 2010 году. Это была Infiniti FX35 стоимостью почти в миллион рублей.