Два подростка обнесли тату-студию на Уралмаше и попали на видео

В Екатеринбурге двое подростков ограбили тату-студию, забрав планшеты и деньги. Преступление попало на камеры видеонаблюдения.

В студии рассказали, что злоумышленники попали внутрь через разбитое окно, а также уточнили, что один из преступников порезался, поэтому на полу остались следы крови. Подростки забрали лежавшие на ресепшене технику и наличные, а после покинули место преступления, разбив второе окно. Уточняется, что преступление было совершено около четырёх утра.

Подростки обнесли тату-студию в Екатеринбурге. Видео © VK / Ura.ru

"По данному факту отделом полиции № 15 проводится проверка. Лица, причастные к происшествию, устанавливаются. По результатам проверочных мероприятий будет принято обоснованное решение", — сообщили Ura.ru в УМВД по Екатеринбургу.