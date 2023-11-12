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12 ноября, 10:04

Два подростка обнесли тату-студию на Уралмаше и попали на видео

В Екатеринбурге подростки ограбили тату-студию, забрав гаджеты и деньги

В Екатеринбурге двое подростков ограбили тату-студию, забрав планшеты и деньги. Преступление попало на камеры видеонаблюдения.

В студии рассказали, что злоумышленники попали внутрь через разбитое окно, а также уточнили, что один из преступников порезался, поэтому на полу остались следы крови. Подростки забрали лежавшие на ресепшене технику и наличные, а после покинули место преступления, разбив второе окно. Уточняется, что преступление было совершено около четырёх утра.

Подростки обнесли тату-студию в Екатеринбурге. Видео © VK / Ura.ru

"По данному факту отделом полиции № 15 проводится проверка. Лица, причастные к происшествию, устанавливаются. По результатам проверочных мероприятий будет принято обоснованное решение", — сообщили Ura.ru в УМВД по Екатеринбургу.

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Ранее Лайф писал, что в Хабаровске двое мужчин ограбили дом, пока хозяева спали. Воры вынесли имущества на более чем три миллиона рублей, в том числе наличными деньгами.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
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