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18 октября, 13:09

В Польше смекалистый "манекен" систематически обносил брендовые магазины после закрытия ТЦ

В Варшаве мужчина ограбил торговый центр, притворившись манекеном

В Варшаве мужчина изображал из себя манекена, а когда торговый центр закрывался, грабил магазины. Об этом рассказал журналистам представитель полиции Роберт Шумята.

Мужчина изображал манекена и грабил магазины в Варшаве. Фото © Twitter / Notes from Poland

Мужчина изображал манекена и грабил магазины в Варшаве. Фото © Twitter / Notes from Poland

"Молодому вору пришла в голову необычная идея: он решил грабить магазины в торговых центрах Варшавы. Он притворялся манекеном в витринах магазина. Когда торговый центр закрывали, он выходил на охоту", поделился полицейский.

Как установило следствие, ночью мужчина преспокойно разгуливал по торговому центру, воровал одежду и ел в кафе. Однако охранники однажды заметили грабителя и вызвали полицию. Выяснилось, что мужчина успел украсть деньги из нескольких магазинных касс в другом ТЦ, точно так же притворяясь манекеном.

Злоумышленника арестовали на три месяца, ему вменяется кража со взломом, за которую он может отправиться в тюрьму на десять лет.

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Ранее Лайф писал, что в Хабаровске двое мужчин ограбили дом, пока хозяева спали. Воры вынесли имущества на более чем три миллиона рублей, в том числе наличными деньгами.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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