Двое неизвестных в балаклавах и с пистолетом избили дачника и похитили ₽300 тысяч

В Чехове Московской области двое мужчин в балаклавах избили и ограбили дачника почти на 300 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOТ. Инцидент произошёл на территории СНТ "Лесная цесарка", когда пострадавший выгуливал свою собаку.

Уточняется, что на 58-летнего мужчину напали двое неизвестных. На них были камуфлированные костюмы, балаклавы и тёмные перчатки. Они стали угрожать монтировкой и пистолетом Макарова. Налётчики повалили мужчину на землю, сильно избили и стянули ему конечности скотчем. После этого преступники оттащили его в дом, стали требовать деньги и ювелирные украшения.

В доме один из грабителей поднялся на второй этаж. Там была 49-летняя жена мужчины. Преступник стал угрожать ей оружием и вынудил отдать 1500 евро и 1500 долларов. В общей сложности это около 300 тысяч рублей. Получив деньги, преступники скрылись. Сейчас их ищут сотрудники полиции, возбуждено уголовное дело.