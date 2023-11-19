В Красногорске вор под видом бомжа взломал квартиру, украл 50 рублей и надкусил штрудель

В подмосковном Красногорске вор в образе бомжа дважды за два месяца обчистил квартиру. В первую ходку он забрал 50 рублей и надкусил штрудель, лежавший в холодильнике, во вторую — вынес крупную сумму наличкой. Грабитель-затейник явился в полицию и раскаялся в содеянном.

52-летний мужчина рассказал, что с начала сентября он ходил под окнами в облике бомжа и собирал бутылки, чтобы не привлекать внимания. В какой-то момент он увидел, что в одной из квартир не горит свет, и решил её обчистить. Вор достал напильник, взломал балконную дверь и проник в квартиру. Оттуда мужчина вынес все ювелирные украшения, 50 рублей, а перед выходом откусил штрудель, лежавший в холодильнике, рассказал SHOT.

Через два месяца преступник решил повторно обнести эту же квартиру. Однако на этот раз улов был больше — ему удалось украсть 150 тысяч рублей наличкой. По словам мужчины, он спрятал деньги в тайниках в разных районах. А за драгоценности, которые удалось прихватить с собой в первую кражу, выручил около 176 тысяч, а потом использовал их по необходимости — покупал спиртное и еду.

Грабитель пришёл в полицию с повинной, там сотрудники органов выслушали рассказ и задержали мужчину.