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17 ноября, 17:48

План "Перехват" объявили в Москве из-за дерзких налётчиков на "мерсе", ограбивших мужчину у банка

В центре Москвы двое налётчиков со стрельбой ограбили мужчину и скрылись

В Москве объявлен план "Перехват" из-за двух неизвестных, совершивших дерзкое ограбление у отделения банка на Краснопресненской улице. По данным SHOT, в результате стрельбы ранен один человек.

Автомобиль, на котором скрылись налётчики в Москве. Фото © SHOT

Автомобиль, на котором скрылись налётчики в Москве. Фото © SHOT

Налётчики забрали сумку с большой денежной суммой и скрылись на внедорожнике "Мерседес". Их ищет полиция.

Грабители сожгли угнанный у бизнесмена из Москвы Porsche за 38 млн

Грабители сожгли угнанный у бизнесмена из Москвы Porsche за 38 млн

А в Екатеринбурге двое подростков ограбили тату-студию и попали на видео. Грабители обнесли организацию на планшеты и деньги. Проводится проверка.

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ТАСС / Михаил Метцель

Матвей Константинов
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