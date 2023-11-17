План "Перехват" объявили в Москве из-за дерзких налётчиков на "мерсе", ограбивших мужчину у банка
В центре Москвы двое налётчиков со стрельбой ограбили мужчину и скрылись
В Москве объявлен план "Перехват" из-за двух неизвестных, совершивших дерзкое ограбление у отделения банка на Краснопресненской улице. По данным SHOT, в результате стрельбы ранен один человек.
Автомобиль, на котором скрылись налётчики в Москве. Фото © SHOT
Налётчики забрали сумку с большой денежной суммой и скрылись на внедорожнике "Мерседес". Их ищет полиция.
А в Екатеринбурге двое подростков ограбили тату-студию и попали на видео. Грабители обнесли организацию на планшеты и деньги. Проводится проверка.
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ТАСС / Михаил Метцель