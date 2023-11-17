План "Перехват" объявили в Москве из-за дерзких налётчиков на "мерсе", ограбивших мужчину у банка

В Москве объявлен план "Перехват" из-за двух неизвестных, совершивших дерзкое ограбление у отделения банка на Краснопресненской улице. По данным SHOT, в результате стрельбы ранен один человек.

Автомобиль, на котором скрылись налётчики в Москве. Фото © SHOT

Налётчики забрали сумку с большой денежной суммой и скрылись на внедорожнике "Мерседес". Их ищет полиция.