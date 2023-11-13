Грабители сожгли угнанный у бизнесмена из Москвы Porsche за 38 млн

Прокуратура взяла под свой контроль расследование похищения Porsche Taycan в деревне Большое Свинорье в Новомосковском административном округе столицы. Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы ведомства.

"Установлено, что в частный дом в деревне Большое Свинорье, повредив окно, проник злоумышленник, который похитил металлический сейф, где находились денежные средства, часы, ювелирные изделия, документы. Также был похищен автомобиль Porsche Taycan, который был припаркован около дома. Ущерб превышает 38 миллионов рублей", — сказано в публикации, где уточняется, что позже машина была найдена сожжённой.

Прокуратура контролирует процесс установления причастных к преступлению лиц. Для этого будут задействованы сотрудники ведомства в Троицком и Новомосковском административных округах.