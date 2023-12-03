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2 декабря, 21:30

В центре Парижа состоялась акция в поддержку жителей Донбасса

РИА "Новости": На Марсовом поле в Париже активисты поддержали жителей Донбасса

В центре Парижа, на Марсовом поле, прошла акция "Десять лет украинской агрессии: от Майдана до освободительной войны", призванная поддержать жителей Донбасса. Её организаторами выступили ассоциация SOS Donbass и движение Stop Killing Donbass. Правда, не обошлось без проблем: проукраински настроенные активисты попытались сорвать мероприятие, но у них ничего не вышло, сообщает корреспондент РИА "Новости".

Акция проходила прямо рядом с Эйфелевой башней. По данным агентства, несколько десятков человек, выступающих в поддержку Донбасса, пришли на Марсово поле с флагами РФ и ДНР. На плакатах участников красовались лозунги "Прекратите вооружать Украину", "Прекратите мучить Донбасс". Ещё одна цель акции — напомнить о событиях Майдана, которые привели к сегодняшней ситуации.

"Мы хотим показать, что не вся Европа подвержена антирусской пропаганде. Есть понимающие ситуацию европейцы, которые искренне переживают за них", — рассказала руководитель SOS Donbass Анна Новикова.

Она также сообщила, что французские власти не мешали проводить митинг, а префектура его согласовала. В числе участников были граждане Франции, Сербии, Польши и Болгарии. И даже провокации проукраински настроенных активистов не помешали событию: выкрикивавших антироссийские лозунги забрала полиция.

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Граждане других стран поддерживают Донбасс не только словом, но и делом. Так финский корреспондент Кости Хейсканен съездил в регион и был обескуражен тем, как иностранные СМИ искажают информацию о реально происходящих там событиях.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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