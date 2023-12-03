В центре Парижа состоялась акция в поддержку жителей Донбасса

В центре Парижа, на Марсовом поле, прошла акция "Десять лет украинской агрессии: от Майдана до освободительной войны", призванная поддержать жителей Донбасса. Её организаторами выступили ассоциация SOS Donbass и движение Stop Killing Donbass. Правда, не обошлось без проблем: проукраински настроенные активисты попытались сорвать мероприятие, но у них ничего не вышло, сообщает корреспондент РИА "Новости".

Акция проходила прямо рядом с Эйфелевой башней. По данным агентства, несколько десятков человек, выступающих в поддержку Донбасса, пришли на Марсово поле с флагами РФ и ДНР. На плакатах участников красовались лозунги "Прекратите вооружать Украину", "Прекратите мучить Донбасс". Ещё одна цель акции — напомнить о событиях Майдана, которые привели к сегодняшней ситуации.

"Мы хотим показать, что не вся Европа подвержена антирусской пропаганде. Есть понимающие ситуацию европейцы, которые искренне переживают за них", — рассказала руководитель SOS Donbass Анна Новикова.

Она также сообщила, что французские власти не мешали проводить митинг, а префектура его согласовала. В числе участников были граждане Франции, Сербии, Польши и Болгарии. И даже провокации проукраински настроенных активистов не помешали событию: выкрикивавших антироссийские лозунги забрала полиция.