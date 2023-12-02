Один человек погиб в результате взрыва газа в жилом доме в Эдинбурге

Один человек погиб в результате мощного взрыва в жилом доме в Эдинбурге, сообщили в пресс-службе полиции Шотландии. Ему было 84 года. Обнаруженные на месте ЧП 43-летняя женщина и 54-летний мужчина госпитализированы. Судя по опубликованному в Сети видео, здание полностью уничтожено.

Последствия мощного взрыва в Эдинбурге. Видео © X (ранее Twitter) / Scott C Forbes

В полиции добавили, что жителей нескольких соседних домов эвакуировали из предосторожности. Как пишет Sky News, взрыв был настолько сильным, что его было слышно "за мили", а некоторые сообщали о трясущихся стенах. По словам представителя экстренных служб, причиной взрыва является бытовой газ.