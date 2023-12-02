Регион

Уведомления отключены

2 декабря, 10:03

Один человек погиб в результате взрыва газа в жилом доме в Эдинбурге

<p>Последствия мощного взрыва в Эдинбурге. Обложка © X (ранее Twitter) / <a href="https://twitter.com/Insurepairuk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">INSUREPAIR</a></p>

Последствия мощного взрыва в Эдинбурге. Обложка © X (ранее Twitter) / INSUREPAIR

Один человек погиб в результате мощного взрыва в жилом доме в Эдинбурге, сообщили в пресс-службе полиции Шотландии. Ему было 84 года. Обнаруженные на месте ЧП 43-летняя женщина и 54-летний мужчина госпитализированы. Судя по опубликованному в Сети видео, здание полностью уничтожено.

Последствия мощного взрыва в Эдинбурге. Видео © X (ранее Twitter) / Scott C Forbes

В полиции добавили, что жителей нескольких соседних домов эвакуировали из предосторожности. Как пишет Sky News, взрыв был настолько сильным, что его было слышно "за мили", а некоторые сообщали о трясущихся стенах. По словам представителя экстренных служб, причиной взрыва является бытовой газ.

Мощный взрыв прогремел в горящем ангаре в Петербурге

Мощный взрыв прогремел в горящем ангаре в Петербурге

Ранее Лайф писал о взрыве бытового газа в Волжском Волгоградской области. В результате инцидента загорелась квартира, один человек погиб.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Великобритания
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров