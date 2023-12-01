Взрыв газа произошёл в многоэтажке в городе Волжском, один человек погиб
Взрыв бытового газа произошёл в жилом доме в городе Волжском Волгоградской области, в результате загорелась квартира. Об этом администрация города сообщила в телеграм-канале.
Взрыв газа произошёл в многоэтажке в городе Волжском, один человек погиб. Видео © Телеграм-канал "Волгоград"
"По предварительной информации, на Пионерской, 28 произошёл взрыв бытового газа. В настоящее время возгорание квартиры", — говорится в сообщении.
По данным РИА "Новости", в результате погиб один человек — хозяин квартиры.
А 16 ноября в Астрахани рухнули два подъезда в жилой пятиэтажке. Погибла 84-летняя женщина, которая не успела эвакуироваться. Всего в доме проживало около 200 человек. Причиной обрушения называется возможная перепланировка в одной из квартир.
Телеграм-канал "Волгоград"