Взрыв бытового газа произошёл в жилом доме в городе Волжском Волгоградской области, в результате загорелась квартира. Об этом администрация города сообщила в телеграм-канале.

Взрыв газа произошёл в многоэтажке в городе Волжском, один человек погиб. Видео © Телеграм-канал "Волгоград"

"По предварительной информации, на Пионерской, 28 произошёл взрыв бытового газа. В настоящее время возгорание квартиры", — говорится в сообщении.

По данным РИА "Новости", в результате погиб один человек — хозяин квартиры.