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1 декабря, 15:04

Взрыв газа произошёл в многоэтажке в городе Волжском, один человек погиб

Взрыв бытового газа произошёл в жилом доме в городе Волжском Волгоградской области, в результате загорелась квартира. Об этом администрация города сообщила в телеграм-канале.

Взрыв газа произошёл в многоэтажке в городе Волжском, один человек погиб. Видео © Телеграм-канал "Волгоград"

"По предварительной информации, на Пионерской, 28 произошёл взрыв бытового газа. В настоящее время возгорание квартиры", — говорится в сообщении.

По данным РИА "Новости", в результате погиб один человек — хозяин квартиры.

Один человек погиб при взрыве газа в доме под Волгоградом

Один человек погиб при взрыве газа в доме под Волгоградом

А 16 ноября в Астрахани рухнули два подъезда в жилой пятиэтажке. Погибла 84-летняя женщина, которая не успела эвакуироваться. Всего в доме проживало около 200 человек. Причиной обрушения называется возможная перепланировка в одной из квартир.

Обложка ©

Телеграм-канал "Волгоград"

Александра Вишнякова
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