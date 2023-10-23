Один человек погиб при взрыве газа в доме под Волгоградом

В городе Котельниково Волгоградской области произошёл взрыв газа в жилой пятиэтажке. Как сообщает пресс-служба МЧС России, в результате происшествия один человек погиб, ещё минимум один пострадал.

После взрыва пятиэтажку в Волгоградской области охватил пожар. Видео © VK / Подслушано Котельниково

Как рассказали в ведомстве, после взрыва загорелось две квартиры на пятом этаже, в общей сложности из дома эвакуировали около 70 человек. Площадь возгорания составила 96 квадратных метров, пожар уже локализовали. В настоящее время на месте работают 47 спасателей и 24 единицы техники МЧС. Причина произошедшего устанавливается.

"На пожаре пострадали двое. К сожалению, погиб один человек", — говорится в сообщении.