Один человек погиб в результате взрыва в школьной котельной в Башкирии

Взрыв произошёл в котельной школы в деревне Султанбеково Аскинского района Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент случился утром 5 декабря, в результате чего часть здания обрушилась. Серьёзные травмы получил 51-летний оператор котельной, которого доставили в больницу, где он умер.

"Для координации действий правоохранительных органов и спецслужбы на место происшествия выехал прокурор Аскинского района Нияз Фаизов. В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства о промышленной и пожарной безопасности, а также об охране труда", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что образовательный процесс в школе временно приостановлен. Решается вопрос о восстановлении полной подачи отопления.