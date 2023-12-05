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5 декабря, 11:13

Один человек погиб в результате взрыва в школьной котельной в Башкирии

Прокуратура: Взрыв произошёл в котельной школы Аскинского района Башкирии

<p>Повреждённая котельная школы в Башкирии. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/mchsrb01/5925" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Башкортостан</a></p>

Повреждённая котельная школы в Башкирии. Обложка © T.me / МЧС Башкортостан

Взрыв произошёл в котельной школы в деревне Султанбеково Аскинского района Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент случился утром 5 декабря, в результате чего часть здания обрушилась. Серьёзные травмы получил 51-летний оператор котельной, которого доставили в больницу, где он умер.

"Для координации действий правоохранительных органов и спецслужбы на место происшествия выехал прокурор Аскинского района Нияз Фаизов. В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства о промышленной и пожарной безопасности, а также об охране труда", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что образовательный процесс в школе временно приостановлен. Решается вопрос о восстановлении полной подачи отопления.

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Ранее Лайф писал, что в посёлке Хребтовая Иркутской области сгорело одноэтажное деревянное здание школы. Примечательно, что в нём только закончили делать капитальный ремонт и готовились к приезду губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, чтобы сдать работу.

Ян Поланин
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