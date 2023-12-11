Взрыв газа выбил стёкла и повредил балкон в московской квартире

В жилом доме в северо-западной части столицы произошёл хлопок газовоздушной смеси, никто не пострадал. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию от московских экстренных служб.

"В СЗАО, в доме номер 14 по Парковой улице, в квартире на третьем этаже, произошёл хлопок газовоздушной смеси", — сообщил собеседник агентства.

Взрыв вышиб стёкла в квартире и повредил балкон. В пресс-службе АО "Мосгаз" заявили, что причиной стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования, а именно неисправность в кухонной плите. При этом утечки нет, дальнейшие угрозы для окружающих отсутствуют. Аварийную заявку приняли в диспетчерской "Мосгаза" по линии 112 в 19:34. К месту происшествия оперативно прибыла аварийная бригада, осмотревшая квартиру.