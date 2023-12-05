Газовый баллон взорвался в двухэтажке в Белоруссии, пострадали двое

В Витебской области Белоруссии в двухэтажном доме произошёл взрыв, пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

Последствия взрыва в двухэтажке в Витебской области. Видео © T.me / МЧС Беларуси

"Спасатели выехали по сообщению о взрыве в агрогородке Захарничи Полоцкого района. По предварительной информации, на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома взорвался газовый баллон", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сотрудники МЧС смогли спасти из-под завалов мужчину. А очевидцам удалось достать из-под обломков пожилую женщину ещё до прибытия спасателей. Пострадавшие госпитализированы. 11 жильцов дома эвакуированы, добавили в МЧС.