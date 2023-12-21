Четыре человека пострадали при взрыве газа в доме под Казанью
Четыре человека пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме в посёлке Осиново Зеленодольского района Татарстана, сообщили в региональном управлении МЧС РФ. Пожара после хлопка не последовало.
Спасатели изучают повреждённые помещения. Поселковая администрация развернула в местном Доме культуры пункт временного размещения.
Региональная прокуратура уже начала проверку по данному факту. Надзорный орган выяснит причины и обстоятельства происшествия, а также даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации и содержании газового оборудования.
А в Пермском крае произошли взрыв газа и пожар в частном доме. Пострадали семь человек, среди которых пятеро — дети.
Telegram / ГУ МЧС России по Республике Татарстан