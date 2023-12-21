Четыре человека пострадали при взрыве газа в доме под Казанью

Четыре человека пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме в посёлке Осиново Зеленодольского района Татарстана, сообщили в региональном управлении МЧС РФ. Пожара после хлопка не последовало.

Спасатели изучают повреждённые помещения. Поселковая администрация развернула в местном Доме культуры пункт временного размещения.

Региональная прокуратура уже начала проверку по данному факту. Надзорный орган выяснит причины и обстоятельства происшествия, а также даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации и содержании газового оборудования.

Последствия взрыва газа в Татарстане. Фото © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Последствия взрыва газа в Татарстане. Фото © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Последствия взрыва газа в Татарстане. Фото © Telegram / Прокуратура Татарстана