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21 декабря, 07:35

Четыре человека пострадали при взрыве газа в доме под Казанью

Четыре человека пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме в посёлке Осиново Зеленодольского района Татарстана, сообщили в региональном управлении МЧС РФ. Пожара после хлопка не последовало.

Спасатели изучают повреждённые помещения. Поселковая администрация развернула в местном Доме культуры пункт временного размещения.

Региональная прокуратура уже начала проверку по данному факту. Надзорный орган выяснит причины и обстоятельства происшествия, а также даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации и содержании газового оборудования.

Последствия взрыва газа в Татарстане. Фото © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Последствия взрыва газа в Татарстане. Фото © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Последствия взрыва газа в Татарстане. Фото © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Последствия взрыва газа в Татарстане. Фото © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Последствия взрыва газа в Татарстане. Фото © Telegram / Прокуратура Татарстана

Последствия взрыва газа в Татарстане. Фото © Telegram / Прокуратура Татарстана

Внучка и её бабушка с дедушкой сгорели заживо во время пожара в квартире в Подмосковье
Внучка и её бабушка с дедушкой сгорели заживо во время пожара в квартире в Подмосковье

А в Пермском крае произошли взрыв газа и пожар в частном доме. Пострадали семь человек, среди которых пятеро — дети.

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Telegram / ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Матвей Константинов
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