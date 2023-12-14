В Прикамье пятеро детей и двое взрослых пострадали при взрыве газа в жилом доме

Пожар в частном доме произошёл в деревне Растягаево Пермского района. Пострадали семь человек, среди них пятеро — дети. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Прикамья.

Газовый баллон, взорвавшийся в частном доме в Прикамье. Фото © Пермский муниципальный округ

"В ходе инцидента пострадали пять детей в возрасте от девяти месяцев до шести лет. Также пострадали двое взрослых — мужчина 29 лет и женщина 25 лет. Все пациенты госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Огонь потушили до прибытия пожарных. В пресс-службе Пермского муниципального округа уточнили, что в доме произошёл взрыв газа. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.