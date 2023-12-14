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14 декабря, 08:51

В Прикамье пятеро детей и двое взрослых пострадали при взрыве газа в жилом доме

<p>Последствия взрыва газа в частном доме в Прикамье. Обложка © <a href="https://vk.com/mtb_permkrai?w=wall-189409222_1955" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство территориальной безопасности</a></p>

Последствия взрыва газа в частном доме в Прикамье. Обложка © Министерство территориальной безопасности

Пожар в частном доме произошёл в деревне Растягаево Пермского района. Пострадали семь человек, среди них пятеро — дети. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Прикамья.

Газовый баллон, взорвавшийся в частном доме в Прикамье. Фото © Пермский муниципальный округ

Газовый баллон, взорвавшийся в частном доме в Прикамье. Фото © Пермский муниципальный округ

"В ходе инцидента пострадали пять детей в возрасте от девяти месяцев до шести лет. Также пострадали двое взрослых мужчина 29 лет и женщина 25 лет. Все пациенты госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Огонь потушили до прибытия пожарных. В пресс-службе Пермского муниципального округа уточнили, что в доме произошёл взрыв газа. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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Ранее Лайф писал, что в ТиНАО произошёл пожар в жилом доме, в результате которого пострадало семь человек, среди них пятеро — дети. Причиной возгорания на площади 100 квадратных метров стала проводка.

Ян Поланин
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