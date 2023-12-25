Взрыв в сочинской многоэтажке мог произойти из-за утечки газа
Взрыв в многоэтажном доме на федеральной территории Сириус в Сочи мог произойти в результате утечки газа. Об этом сообщила местная администрация.
Глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин — о взрыве газа в многоэтажке. Видео © Telegram / Дмитрий Плишкин
"По версии специалистов, произошёл взрыв в результате утечки бытового газа. На месте работают все службы", — сообщил глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин.
Организован допуск людей в дом за документами и вещами. Эвакуированных жильцов при необходимости разместят в пункте временного размещения в отеле "Гамма Сириус".
Ранее Лайф писал, что взрыв газа разворотил сочинскую многоэтажку на улице Трубачёва. Пострадавшие мужчина и женщина госпитализированы.
t.me / SHOT