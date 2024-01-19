В Приангарье школьнице оторвало руки после взрыва зарядки в розетке
SHOT: В Иркутской области школьнице оторвало кисти рук взрывом зарядки в розетке
В Иркутской области семикласснице оторвало кисти рук после взрыва телефонного зарядного устройства в розетке. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в посёлке Тыреть Заларинского района. 14-летняя девочка сидела за столом на кухне, играла в телефоне, и вдруг раздался оглушительный взрыв. Находившиеся в другой комнате родители вбежали на кухню и увидели дочь всю в крови. Школьницу экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии: помимо травматической ампутации кистей у неё множественные рваные раны всего тела. Из рук девочки врачи достали несколько пластиковых осколков.
По предварительным данным, пострадавшая играла в смартфоне, стоявшем на зарядке, и блок взорвался прямо в розетке, которую разнесло вместе с частью стены. Врачи борются за жизнь девочки, полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего". Виновным будет грозить до десяти лет колонии.
Ранее Лайф сообщал, что школьник из Новосибирска чуть не сгорел заживо из-за зарядки смартфона. Пожар произошёл, когда ребёнок спал.
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