В Приангарье школьнице оторвало руки после взрыва зарядки в розетке

В Иркутской области семикласснице оторвало кисти рук после взрыва телефонного зарядного устройства в розетке. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в посёлке Тыреть Заларинского района. 14-летняя девочка сидела за столом на кухне, играла в телефоне, и вдруг раздался оглушительный взрыв. Находившиеся в другой комнате родители вбежали на кухню и увидели дочь всю в крови. Школьницу экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии: помимо травматической ампутации кистей у неё множественные рваные раны всего тела. Из рук девочки врачи достали несколько пластиковых осколков.

По предварительным данным, пострадавшая играла в смартфоне, стоявшем на зарядке, и блок взорвался прямо в розетке, которую разнесло вместе с частью стены. Врачи борются за жизнь девочки, полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего". Виновным будет грозить до десяти лет колонии.