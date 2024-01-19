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19 января, 09:37

ФСБ задержала жителя Хабаровска за шпионаж для военной разведки Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Хабаровске пособника украинских спецслужб. Мужчина по заданию военной разведки Украины собирал сведения о российских бойцах СВО и используемых военными радиочастотах. Кроме того, он планировал убийство военных, которые дислоцированы на территории Хабаровского края.

"В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий в Хабаровске задержан местный житель, осуществлявший по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины сбор и передачу информации об используемых Министерством обороны РФ радиочастотах, а также сведений в отношении военнослужащих Вооружённых сил РФ, участвующих в специальной военной операции", — рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

На мужчину завели дело о госизмене, ему может грозить пожизненное лишение свободы.

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А ранее за госизмену задержали жительницу Удмуртии. Женщина вступила и принимала участие в деятельности одной из запрещённых в России украинских террористических организаций.

Обложка ©

Getty Images / Grigorenko

Александра Вишнякова
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