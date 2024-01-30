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30 января, 13:59

Учительница-поджигательница из Чебоксар на суде отвернулась от Украины, но была арестована

В Чебоксарах арестовали учительницу, которая пыталась поджечь школу

Учительница начальных классов Галина Смирнова, которая подожгла школу в Чебоксарах по указке с Украины, арестовали на два месяца. На неё заведено уголовное дело по двум статьям – о теракте и грабеже. На суде 46-летняя обвиняемая сменила версию.

Учительница-поджигательница из Чебоксар на суде отвернулась от Украины. Видео © SHOT

В беседе с SHOT во время заседания педагог заверила, что была уверена в том, что задания ей дают российские спецслужбы. Она также подтвердила, что ей многократно звонили с разных номеров, на которые она не отвечала.

Напомним, 28 января 46-летняя учительница начальных классов Галина С. пыталась устроить пожар в школе № 10 в Чебоксарах, где сама же преподавала. Перед этим она скинула в родительский чат видеоролик, в котором рассказала, что ей якобы выпало "пройти путь воина-самурая", а также выразила поддержку Украине. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. Учительница задержана.

Вставшая на "путь самурая" учительница-поджигательница уволена из школы в Чебоксарах
Вставшая на "путь самурая" учительница-поджигательница уволена из школы в Чебоксарах
Обложка ©

SHOT

Андрей Бражников
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