Учительница-поджигательница из Чебоксар на суде отвернулась от Украины, но была арестована

Учительница начальных классов Галина Смирнова, которая подожгла школу в Чебоксарах по указке с Украины, арестовали на два месяца. На неё заведено уголовное дело по двум статьям – о теракте и грабеже. На суде 46-летняя обвиняемая сменила версию.

В беседе с SHOT во время заседания педагог заверила, что была уверена в том, что задания ей дают российские спецслужбы. Она также подтвердила, что ей многократно звонили с разных номеров, на которые она не отвечала.