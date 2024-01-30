Вставшая на "путь самурая" учительница-поджигательница уволена из школы в Чебоксарах Руководство школы в Чебоксарах уволило учительницу, пытавшуюся совершить поджог 30 января, 12:34 Педагог начальных классов Галина С. Обложка © t.me / SHOT

Чебоксарская школа № 10 расторгла договор с педагогом начальных классов, которая пыталась совершить поджог и открыто поддержала Украину. О прекращении трудовой деятельности учителя сообщается на сайте городского Управления образования.

"30 января с учителем начальных классов школы № 10 г. Чебоксары Смирновой Г., пытавшейся совершить поджог, в связи с совершением аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы, администрацией школы трудовой договор расторгнут", — говорится в тексте.

Там также опровергли сведения СМИ о том, что руководство школы взяло на работу учительницу, когда у неё за плечами уже была судимость.

Авторы Татьяна Миссуми