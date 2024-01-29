Учительница-поджигательница записала видео о своём пути "самурая" и обещанной награде с Украины СК завёл дело о теракте против учительницы, пытавшейся сжечь школу в Чебоксарах 29 января, 11:31 Педагог начальных классов Галина С., которая пыталась сжечь школу в Чебоксарах. Обложка © t.me / SHOT

Следствие возбудило уголовное дело по статье о теракте в отношении педагога начальных классов, которая пыталась поджечь школу в Чебоксарах. Об этом рассказали в СУ СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Подозреваемая задержана, следствие намерено ходатайствовать об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в ведомстве.

Задержанная заявила, что действовала "по указанию неустановленных лиц", которые связались с ней по телефону и убедили пойти на преступление. Педагог брала кредиты и переводила деньги на указываемые кураторами счета. Последним также грозит ответственность за финансирование терроризма, добавили в СК.

Учительница из Чебоксар записала ролик в поддержку Украины. Видео © t.me / SHOT

Кроме того, ранее учительницу заподозрили в краже двух золотых цепочек в чебоксарском магазине, теперь оба уголовных дела объединят в одно производство. Перед тем как пойти на поджог школы, педагог опубликовала в родительском чате видео в поддержку Украины. Ролик публикует SHOT.

"Мой путь воина-самурая длится более четырёх месяцев. <…> Мне обещали квартиру в Москве, хорошую должность и щедрую сумму выплаты — компенсацию за мои содеянные действия. И я уверена, что меня не подведут и всё возместят. Я желаю процветания украинской нации", — сказала учительница на камеру.

По данным издания, женщину якобы развели украинские кураторы, которые убедили её записать ролик с бредовым текстом про "самурая", устроить поджог, а также заставили взять кредиты, пообещав ей 150 тысяч рублей. По словам педагога, звонившие представились "работниками ФСБ" и сказали, что нужно помочь в расследовании, так как родители класса якобы замешаны в связях с Украиной.

Напомним, 28 января 46-летняя учительница начальных классов Галина С. пыталась устроить пожар в школе № 10 в Чебоксарах, где сама же преподавала. Перед этим она скинула в родительский чат видеоролик, в котором рассказала, что поддерживает Украину. Охранник успел пресечь действия педагога, огонь охватил лишь один квадратный метр. Известно, что учительница имела судимость за грабёж.

Авторы Татьяна Миссуми