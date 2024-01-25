Против украинского блогера Шария могут возбудить сразу два уголовных дела в России Анатолий Шарий любит быть в центре внимания. На этот раз появились доказательства его причастности к организации серии поджогов в Петербурге. Кроме этого, спецслужбы проверят его слова про убийство президента России. Как Шарий прославился и как живёт? 25 января, 10:52 Анатолий Шарий — политический беженец и успешный блогер, живущий в Испании. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anatolijsharij , © Shutterstock

У Шария снова проблемы

Отечественная журналистка Полина Реутова подала на украинского видеоблогера Анатолия Шария заявление в СК РФ и ФСБ. Поводом стала его прямая трансляции в социальной сети TikTok, по ходу которой он оскорблял и призывал убить президента нашей страны.

Заявление, поданное против Шария в правоохранительные органы. Фото © t.me / Поздняков 3.0

У видеоблогера сейчас хватает проблем по обе стороны баррикад. На Украине его обвинили в госизмене и подали в розыск. В России ему инкриминируют организацию серии новогодних поджогов в Петербурге и Ленобласти. По основной версии силовиков, Анатолий Шарий не поделил восемь миллионов долларов с российским криптовалютчиком Петром Луневым. Изначально они были партнёрами, но потом рассорились. Чтобы запугать последнего, Шарий нанял через анонимные телеграм-каналы дюжину исполнителей и поручил им поджечь парадные домов, где живут близкие Лунева. Всех поджигателей задержали, они не знали, на кого работают.

Поджоги были совершенны с помощью старых покрышек. Видео © 78.мвд.рф

Чем знаменит Анатолий Шарий

До СВО и в первые её дни Анатолия Шария называли едва ли не самым пророссийски настроенным украинским журналистом-политиком. Он вроде бы искренне возмущался убийствами мирных донбассцев и запрету русского языка в Незалежной, ратовал за Минские соглашения, осуждал неонацистский киевский режим. Выглядело правдоподобно. В 2012 году ему даже пришлось покинуть родину из-за посыпавшихся на него уголовных дел.

Анатолий Шарий — политический беженец и успешный блогер, живущий в Испании. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anatolijsharij

Сейчас Анатолий Шарий — политический беженец и успешный блогер, живущий в Испании у Средиземного моря с красавицей-женой. Каждые два дня он берёт рубеж в миллион просмотров на "Ютюбе" — это можно монетизировать в сумму до четырёх тысяч долларов. У Шария есть открытый телеграм-канал с почти 1,2 млн подписчиков и закрытый, который приносит ему до 50 тысяч евро ежемесячно. До СВО такого успеха не было. Все тексты, ролики и стримы — на грамотном русском языке. Аудитория наполовину из России. Многие наши соотечественники годами смотрели Шария, чтобы понять, как там на самом деле на Украине, и верили ему. Это видно по комментариям к старым выпускам.

После начала СВО Анатолий Шарий изо всех сил пытался придерживаться нейтралитета, но чем дальше, тем больше переобувался и в конце концов потерял даже намёк на объективность. Он докатился до типовых мантр украинской пропаганды, сводящихся к тому, что надо обязательно идти на минные поля под Запорожьем, иначе Украина погибнет, оккупанты всё захватят и запретят мову; нужны танковые удары в Курской и Белгородской областях и масштабные акции в Москве и Петербурге.

— Держитесь, адекватные русские! Эти дегенераты в соцсетях, на диванах — это такое же быдло, так же опущены, но считают себя кем-то. Они не страшные, — Шарий теперь делит русских на хороших и плохих.

Периодически в Испании на Шария кто-то нападает. Сам он обвиняет в этом то каких-то украинских "барыг", то украинские же спецслужбы. При этом сам Шарий ни разу чудесным образом не пострадал.

Дом украинского блогера Анатолия Шария в Рода-де-Бера в Испании закидали коктейлями Молотова. Видео © t.me / SHOT

Существует версия, что Анатолий Шарий переобулся за Украину вынужденно — после того как украинские националисты пригрозили кинуть коктейль Молотова в его ребёнка. Другая версия: Шарий — опытный сотрудник СБУ и умеет разыграть любой спектакль.

Биография Шария

Биография Анатолия Анатольевича Шария окутана туманом и известна только с его слов. Якобы по матери он потомок романовских дворян, по отцу — советской номенклатуры. Учился в секретном институте разведки при Киевском танковом инженерно-техническом училище. То есть по профессии, получается, разведчик-танкист. Отец блогера — его полный тёзка, тоже Анатолий Анатольевич Шарий.

Паспорт Шарий получил только в 25 лет, чтобы не служить в армии. Ходят слухи, что он выкрал личное дело из военкомата. Шарий хвастался, что в несовершеннолетнем возрасте совершал незаконные сделки, а по молодости был заядлым картёжником.

До "Евромайдана" Шарий считался на Украине прожжённым журналистом. Его статьи "Почему спит ребёнок" (об использовании профессиональными попрошайками украденных детей) и "Публичный детский дом" (об огромном фешенебельном одесском детдоме "Жемчужинка") вызвали резонанс.

Анатолий Шарий с женой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anatolijsharij

В 2011 году с Анатолием Шарием произошло два инцидента, из-за которых ему якобы пришлось бежать с Украины. Сначала он выстрелил из травмата в человека у "Макдоналдса" — якобы дал отпор провокатору. Потом неизвестные обстреляли его машину — самого Шария в салоне не было. Оба дела силовики обернули против политика, в первом случае квалифицировав "хулиганство", во втором — "инсценировку покушения".

Шарий помыкался по Голландии, Литве и осел в Испании, в предместье Таррагоны. В 2013 году он женился на украинской журналистке Ольге Бондаренко. Русским она могла запомниться по фразе, что Россия оккупировала Украину ещё в XVII веке. Пара растит трёхлетнего ребёнка.

Недвижимость блогера

В 2016 году Анатолий Шарий приобрёл 120-метровые апартаменты в многоквартирном доме бизнес-класса в Таррагоне прямо у аквапарка и пляжа. Цена — до полумиллиона евро. В 2019 году — виллу площадью 230 квадратов в каталонском городке Рода-де-Бара на второй линии Средиземного моря. Стоимость — от миллиона евро.

На родине у Шария осталось мало что ценного: отцовский деревянный дом в селе Синява Киевской области, скромные квартиры в Киеве, собственная — в панельке "Караваевых дач" и супруги — в хрущёвке у метро "Оболонь".





Анатолий Шарий. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anatolijsharij Почему Шарий постоянно меняет свою позицию? 0 Чтобы спокойно жить в Европе Чтобы до него не добрались спецслужбы Украины Я не знаю, кто такой Шарий, мне нет до него дела

Авторы Егор Пережогин