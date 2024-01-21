Почему директор Центра толерантности в Москве осуждает СВО и призывает брать в школы больше детей мигрантов Руководитель федерального научно-методического Центра толерантности Анна Макарчук осуждает СВО, поддерживает релокацию и призывает брать в школу детей иностранцев, даже если они не знают русский язык. Кто она такая и как живёт? 20 января, 21:40 Анна Макарчук. Коллаж © LIFE. Фото © Vk / Анна Макарчук, © Shutterstock

Что думает Анна Макарчук по поводу мигрантов

Глава российского Центра толерантности Анна Макарчук прославилась, когда заявила, что незнание детьми мигрантов русского языка не может быть препятствием для их обучения в российских школах. Так она отреагировала на инициативу Совета при Президенте РФ по правам человека не допускать не говорящих по-русски до учёбы в общеобразовательных учреждениях страны.

— Подобная ограничительная мера проводит черту между детьми по конкретному признаку: один знает язык, второй его не знает или знает недостаточно. Такой подход может привести к ложному противопоставлению двух позиций: "помочь российским детям получать качественное образование" либо "помочь детям мигрантов интегрироваться в среду". Есть все основания спрогнозировать торможение адаптационного процесса. А от качественно организованного совместного культурного, образовательного, межличностного опыта всегда выигрывают обе стороны. Используя же ярлыки и когнитивные шаблоны, мы жертвуем будущей успешностью детей, — витиевато сказала она.







Политическая позиция Анны Макарчук

Как выяснил Лайф, Анна Макарчук осуждает СВО. Сразу после начала спецоперации общественница разместила на своём аватаре в запрещённых соцсетях изображение голубя с оливковой ветвью в клюве.

— Я, ребята, так и не могу найти слова. Всё разрушилось и окаменело. Я. Против. Войны. Войне. Нет. Оправдания! — вскоре она разместила и такой пост.

Когда кто-то из подписчиков указал ей на то, что военные действия на территории бывшей УССР ведутся не с 2022, а с 2014 года, Анна Макарчук ответила:

— Всё верно. А ведь я до последнего имела наивность думать, что страшное не случится... — давая понять, что многолетние обстрелы Донбасса и карательные операции против местных не казались ей столь уж страшными.

Так называемых релокантов Макарчук понимает и поддерживает.

— Ребята, кто уехал и не вывозит. Вот тут группа поддержки. Онлайн. Ведущих рекомендую однозначно. За ссылкой пишите ведущим в личку, — советует фолловерам общественница. Тем самым "ведущим" оказалась некая психолог Анна Познанская, которая поочерёдно размещала на аватаре радужный символ ЛГБТ**, украинский и израильский флаги.

К слову, скоро возглавляемый Анной Макарчук Центр толерантности отметит странный внутренний праздник — Гендерный день. Он заменяет сотрудникам 23 Февраля и 8 Марта. Прошлый Гендерный день отметили рок-концертом в одной из столичных англиканских церквей.















Несмотря на позицию Анны Макарчук, Центр толерантности получает на свои проекты гранты на миллионы рублей.

Как живёт Анна Макарчук

Анна Макарчук всю жизнь проработала в сфере образования и просветительских организациях. Она трудилась в МГУ, структурах Минпросвещения, российском филиале международного Красного Креста, детских домах, а также в ликвидированном по решению суда Сахаровском центре***, существовавшем на американские деньги.

Центром толерантности Анна Макарчук управляет с момента создания организации в 2021 году. Судя по отчётности на сайте Минюста, эта НКО зарабатывает на предпринимательской деятельности и получает средства из федерального, регионального и муниципального бюджетов; в 2022 году было потрачено полмиллиона на зарплаты сотрудникам и 4,5 млн рублей на "удовлетворение нужд местных сообществ". Учредители при этом не заявлены.

Если верить соцсетям и постам Анны Макарчук, она мало видит семью и почти всё время проводит в разъездах с коллегами. Её муж — бывший сотрудник Автоинспекции. Старший 24-летний сын живёт в чешском городе Либерец и много путешествует по США. Младший в свои семнадцать уже числится администратором маминого Центра толерантности. В Москве у семьи две квартиры, двушка и трёшка, в панельных домах с улучшенной планировкой у кромки парка "Борисовские пруды" — суммарной стоимостью около 35 млн рублей. Но наиболее их дорогостоящий актив — апартаменты на 77 "квадратов" в историческом конструктивистском доме в Шмитовском проезде, это рядом с Пресненским парком и Москвой-Сити. Цена такой недвижимости может превышать 25 млн рублей.

* Facebook и Instagram запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией. ** Движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в нашей стране. *** Сахаровский центр признан иноагентом в России.

Авторы Пётр Егоров