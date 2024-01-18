Почему главу узбекского землячества в Москве Усмана Баратова воротит от всего русского Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против президента узбекского землячества "Ватандош" Баратова за его похабные шутки в адрес участников СВО. Кто он такой и чем известен? 17 января, 21:41 Усман Баратов. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / baratovusman, © Shutterstock

В какой скандал попал лидер узбекской диаспоры

Поводом для реакции Бастрыкина стали сообщения в одной из соцсетей президента Межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова, оскорбляющие участников СВО. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

В середине декабря на странице Баратова в ВК появился пост, в котором участники СВО назывались "петухами". Прикреплялась соответствующая картинка. Публикацию заметили военкоры и потребовали от СК отреагировать на подобные высказывания.

А после этого в Интернете стали всплывать и другие реплики Баратова. Например, на днях его оскорбило, что на российском ТВ слово "российский (-ая, -ое)" стали заменять на "русский". Дескать, это ущемляет права других народов России, которые не хотят быть русскими.

— Русский паспорт — это чушь! Нет никакого русского паспорта, есть российские паспорта. Адаптация нужна, интеграция нужна, но нельзя ассимилироваться! — заявил глава "Ватандоша".

Ещё раньше — в октябре прошлого года — Баратова возмутило, что патриарх Московский Кирилл назвал Санкт-Петербург "имперской столицей России". Общественник обвинил главу РПЦ в воинственности и "имперской риторике" и посоветовал сменить профессию — например, отправиться на фронт воевать в группе "Вагнер" или во Французском легионе.

Сейчас его страница в ВК закрыта для сторонних пользователей. Опустела и страница в "Одноклассниках" — там удалены фотографии, посты и даже персональные данные. По-прежнему доступны аккаунты общественника в сетях "Инстаграм" и "Ютуб", однако они могли быть зачищены от компрометирующих материалов. Об этом могут свидетельствовать сделанные пользователями скрины, которых уже нет на страницах.











Как Баратов мечтает превратить Россию в Узбекистан

Интересно, что узбекская пресса почти ничего не пишет о защитнике трудовых мигрантов, живущем в Москве. В открытом доступе за последние пару десятков лет Лайф нашёл о нём всего несколько упоминаний. Немудрено, ведь руководство Узбекистана Баратов называет "диктаторским режимом", с которым у узбекских граждан нет будущего.

Зато Баратов очень популярен у иностранных СМИ, работающих на страны Средней Азии и пишущих на узбекском и русском языках: это, например, британская BBC и американское "Радио Свобода" (в узбекском варианте — "Радио Озодлик"). В последнее время "независимые СМИ" тиражируют мнение Баратова по поводу узбекских, таджикских и киргизских трудовых мигрантов и их семей, проживающих в России нелегально.

На родине Баратов популярен только в "свободных западных СМИ", продвигающих в Узбекистане альтернативную повестку. Скрин © amerikaovozi.com

По мнению главы "Ватандоша", Россия, как преемница СССР, должна всех их безоговорочно признать своими гражданами и раздать им паспорта. Но даже этого восточному мужу недостаточно: Баратов призывает всех соплеменников-гастарбайтеров из всех стран мира в массовом порядке переселяться в Россию.

— Я советую узбекистанцам ехать в Россию, чем возвращаться в Узбекистан, где царит диктаторский режим, где они не смогут прокормить свои семьи. Если они переселятся в Россию, то им на каждого человека выделят землю на Дальнем Востоке или Сибири. Это означает, что семья из пяти человек может получить пять гектаров земли. Спустя время [узбеки] могут создать на территории России второй Узбекистан. Я советую это в целях предотвращения беспорядков и кровопролития из-за безработицы и безвыходности после возвращения [узбекских трудовых мигрантов] в Узбекистан, — заявляет глава организации.

То самое заявление Баратова про второй Узбекистан в России. Статья была опубликована уже после возбуждения уголовного дела против руководителя "Ватандоша". Фото © rus.ozodlik.org

Кто такой Усман Баратов

Усману Баратову 65 лет, он родился в Узбекистане, в Фергане. В 1980 году окончил агрономический факультет Андижанского института хлопководства. До армии работал по специальности: сначала агрономом в совхозе в Фергане, позже младшим научным сотрудником Всесоюзного института хлопководства.

Потом была армия и служба в Афганистане. В 1982 году после демобилизации он приехал в Москву, где продолжил учёбу в аспирантуре Института почвоведения. С развалом СССР на родину молодой специалист не поехал, остался в столице, где сменил советский паспорт на российский. Таким образом, Баратов даже никогда не был гражданином Узбекистана.

Тем не менее всегда интересовался жизнью соотечественников за рубежом: в 1990 году открыл в столице национальную организацию узбеков, а годом позже в России официально появилась организация "Ватандош" — в переводе с узбекского "соотечественник".







Здесь, в России, Усман Баратов старается держаться ближе к власти, судя по соцсетям, участвует во многих статусных мероприятиях и, в частности, в заседаниях Общественной палаты РФ, а в 2016 году даже пытался (правда, безуспешно) стать депутатом Госдумы.

Где и как в России устроился глава "Ватандоша"

Официально Усман Баратов зарегистрирован на окраине рабочего посёлка в городском округе Ступино — это южное направление Подмосковья. Там же до какого-то момента жили его дети: 29-летняя Мадина Баратова и 24-летний Умар. Позже сын регистрировался в панельной девятиэтажке столичного района Тушино.

Глава семейства в России работал в частных охранных предприятиях и в ведомственной охране. В 2004 году стал частным предпринимателем, держал магазинчик, в котором торговал овощами и фруктами, табаком, чаем и кофе. В 2021 году ФНС ликвидировала ИП как недействующий.

Фото © СПАРК

Формально Баратов живёт небогато и официально не любит платить по долгам. Судя по архивам ФССП, последние лет пять-шесть у него часто возникали небольшие долги (до 200 тыс. рублей), которые мужчина не мог уплатить. Впрочем, не все исполнительные производства заканчивались выплатами: как минимум четыре из них закрыты по причине невозможности найти должника, а ещё одно — из-за отсутствия имущества.

Нужно ли наказывать президента узбекского землячества в Москве? 0 Нужно его навсегда депортировать в Узбекистан Пусть следствие и суд решат его судьбу Пусть возглавит отряд земляков на СВО

Авторы Евгений Кузнецов