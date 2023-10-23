Мигрантские забавы: Кто в России избивает школьников по национальному признаку В Москве, Петербурге и Самаре возбуждены уголовные дела против детей мигрантов, которые избивали школоту. Им вменяют хулиганство и разжигание национальной вражды. Отморозки выкладывали ролики в Интернет, чтобы похвастаться. Что о них известно? 22 октября, 22:40 В Москве, Петербурге и Самаре арестовали детей мигрантов, которые избивали школьников. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Getty Images / Andrii Shablovskyi / igor_kell, © ТАСС / Владимир Гердо

Кто избивал рёдановцев

— У него футболка, ***, с пауком. Он рёдановец. Давай снимай её прямо сейчас, — группа из пяти малолетних мигрантов пристала к парню на парковке торгового центра "Авиапарк".

Бедняга готов был подчиниться и снять с себя одежду, но его всё равно избили. Процедуру экзекуции отморозки засняли на камеру телефона и выложили в Сеть. Есть другое видео, где эти же мигранты снимают с автобуса подростка в одежде с паучьей символикой и метелят его прямо на остановке.

Группа несовершеннолетних мигрантов цепляется к рёдановцам в ТЦ "Авиапарк". Видео © t.me / doktorvlad

Таких роликов полно. Несовершеннолетние мигранты цеплялись не только к неформальным рёдановцам, но и к обычным подросткам. Иногда они нападали на пьяных. Большинство инцидентов произошло в подмосковных Химках. Как выяснил Лайф, многие из подонков — ученики 9-го класса химкинской 29-й школы, им 15 лет. По данным местных пабликов, все однокашники и учителя от них давно стонут.

— Один из них мою дочь толкал и угрожал ей, обзывал мясом. Говорил ей, что вас, русских, надо насиловать! — поведала журналистам мать пострадавшей девочки.

По словам обеспокоенных родителей, они не раз обращались из-за сложившейся ситуации к директору школы Наталье Каныгиной. Но та отмахивалась, мол, "это расизм, не надо выносить сор из избы".

Малолетние мигранты избивали людей на улице, в школе и торговых центрах в Химках и Москве. Видео © t.me / SHOT

После того как ролики появились в Сети, территориальное подразделение Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье 213 УК (хулиганство).

— Задержаны уроженец Республики Таджикистан и этнический азербайджанец, являющийся уроженцем Екатеринбурга. С сентября по октябрь 2023 года в Москве и Химках злоумышленники, действуя в составе организованной преступной группы, из хулиганских побуждений беспричинно наносили удары руками и ногами ранее незнакомым людям. Драки проходили в торговом центре на Ходынском бульваре и учебном учреждении, расположенном в Химках, — отчитались в ведомстве.

Из заявления правоохранителей следует, что они собираются дать оценку и действиям директрисы школы. Будут проверены обстоятельства получения семьями задержанных гражданства России.

Один из задержанных за избиение школьников в Москве и Химках. Фото © Соцсети

Согласно судебным базам, задержанных за последние дни стало даже больше — уже трое. Замоскворецкий суд Москвы отправил их в СИЗО. Все они занимались в химкинском спортзале Kitkoff и пробовали себя как MMA-бойцы. Таким образом, они набивали руку на более слабых сверстниках.

В Петербурге возбуждено дело об унижении русских

— Он предложил, давайте делать контент — избивать русских. Его мать оскорбил русский, он ненавидит русских, — это уже сдают своих и каются задержанные по делу пресловутой "азербайджанской мафии", которая последние несколько месяцев избивала толпой случайных прохожих в Санкт-Петербурге. Жертвами становились подростки.

Блогеры, представлявшиеся "азербайджанской мафией", извиняются перед русскими. Видео © t.me / Поздняков 3.0

В СИЗО по этому делу отправлено уже четыре человека, среди них один несовершеннолетний. Им инкриминируют статьи 213 УК (хулиганство) и 282 УК (возбуждение межнациональной вражды).

Пока что в деле один эпизод. Задержанные, согласно материалам следствия, "15 октября с целью унижения чести и достоинства группы лиц по признакам национальности и происхождения "русские" публично угрожали, применяли насилие и снимали это на видео у ТРЦ "Континент" на улице Ленсовета. Позже отснятое появилось на канале "Жизнь бродяги".

Избиение прохожих в Санкт-Петербурге членами самоназванной "азербайджанской мафии". Видео © t.me / SHOT

Один из арестованных, 18-летний Сеймур Мухтаров, не признаётся в том, что избивал прохожих. Он божится, что просто работал админом и размещал в блоге треш-контент для повышения активности. Впрочем, следователи считают Мухтарова непосредственным участником драк.

— Я твою маму ***, твою бабушку ***. Как те *** [испугались], когда мы их адреса кинули в личку! — так Мухтаров бравировал в блоге до задержания.

Сеймур Мухтаров угрожает школьникам. Видео © t.me / SHOT

Южная кровь в Мухтарове только от отца, его мать — русская. Судя по социальным сетям, у него не типичная семья. На ранних фотографиях он, как и полагается, с родителями, на более поздних его воспитывает служащая жилищной коммунальной компании, тоже русская. Ещё у него есть братья и сёстры. Семья живет скромно, но не плохо: на окраине Петербурга в Шушарах в собственной трёшке панельной новостройки.

Все задержанные по делу, в том числе Мухтаров, валят вину на 17-летнего парня, который был заводилой их блога, смог скрыться от следствия и сейчас находится в Баку. Скрывшийся "фронтмен" уже тщательно почистил ленту от драк и расистских высказываний. В последнем посте он сообщает о том, что его лучший друг якобы русский, мол, о какой этнической банде может идти речь.

— Респект за хайп. Даже если и будет разбирательство с прокуратурой, то там все будет не так, — храбрится несовершеннолетний беглец, думая что находится в безопасности в другой стране. Его родители, судя по соцсетям, остаются в Северной столице. Брат написал гневный пост в его защиту, пригрозив расправой всем, кто выступит против их семьи.







За что извинился глава диаспоры Таджикистана в Самаре

В Самаре накал страстей дошёл до того, что перед губернатором и простыми самарцами публично извинился глава местной таджикской диаспоры Сунатуло Назриев. Он записал видеоролик.

— Прошу прощение за наших земляков. Мне стыдно за них. Зачинщиков определит закон. Они должны понести справедливое суровое наказание, — Назриев имеет в виду семерых задержанных (среди них двое несовершеннолетних) после массовых драк между школьниками и мигрантами.

Глава Таджикской диаспоры в Самара извиняется перед самарцами и губернатором. Видео © t.me / ЧП Самара

Против задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 116 УК (побои), 213 УК (хулиганство) и 112 УК (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). По версии следствия, они участвовали в серии драк с 15 по 17 октября в разных районах Самары. Пятерых уже отправили в СИЗО. Среди арестованных, по данным Самарского областного суда, есть и граждане Киргизстана.

Неизвестно, как бы развивалось это дело, если бы мигранты не оскорбили губернатора.

Извиение школьников мигрантами в Самаре и предшествующие стычки. Видео © t.me / ЧП Самара

По информации городских пабликов, снежный ком нарастал так. Дети мигрантов побили 11-летних учеников одной из самарских школ. Но за младших заступились старшеклассники. Следом в разных районах Самары произошло несколько стычек и нападений, многие инциденты очевидцы засняли на гаджеты.

В итоге, стороны назначили большую стрелку вечером в парке. От школьников пришли 15-летние подростки, от мигрантов — 18-30 летние. Всех разогнала полиция, задержав на месте два десятка человек. Несколько гостей столицы сумели убежать и выследить старшеклассиков. Что происходило дальше, попало в объектив камеры наблюдения: двух самарских подростков валят на асфальт и жестоко избивают толпой ногами. Самый младший из мигрантов поначалу робко прячется за спинами старших товарищей, но потом тоже подключается.

— Возмущен этим вопиющим случаем. По информации МВД, конфликт произошел на бытовой почве. Жестокость, с которой было совершено нападение на подростков, конечно, заслуживает самой суровой оценки, — отреагировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Дети мигрантов, отлупившие 11-летников школьников, в ответ записали видео, где пригрозили чиновнику сексуальным насилием.

— Я губернатора в **** ****. Это н*** [обман — прим. Лайфа]. Только с мамой говорил. Их на учет поставили и всё. Я сам ****** [извбивал] с ними. Никакие 11 лет не дадут. Максимум хулиганство! — их видеобращение к главе региона стало самой обсуждаемой новостью среди самарцев

Дети мигрантов грозят губернатору Самарской области сексуальным насилием и говорят, что им ничего за драку не будет. Видео © t.me / ЧП Самара

Лишь после этого маховик правосудия раскрутился на полную. Под свой контроль дело взял депутат Александр Хинштейн.

— Юные мигранты-беспредельщики установлены. Это два родных брата, уроженцы Таджикистана. В Самаре живут без родителей. Мать в Москве, отец на родине. Длительное время терроризировали своих сверстников в округе, регулярно устраивая драки и побоища. Старший — уже арестован, младший — помещен в центр временного содержания и будет экстрадирован из России. Системная проблема, однако, от этого не решена, подобные эксцессы не прекратятся, — прокомментировал Хинштейн.

Губернатор Самарской области запустил в регионе масштабные миграционные проверки и пообещал в случае выявления нарушений принять жесткие меры — вплоть до прекращения выдачи разрешений на работу мигрантам.

Фото © Shutterstock Что делать с подростками из семей мигрантов, которые без причины избивают школьников? 0 Возбуждать уголовные дела и безжалостно сажать их в тюрьму Наказывать по закону, семью лишать гражданства и выдворять Это глупые подростки, их нужно воспитывать и объяснять им законы

Авторы Егор Пережогин