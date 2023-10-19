Группу подростков арестовали за кровавые облавы на сверстников в ТЦ "Авиапарк" в Москве

Замоскворецкий районный суд арестовал троих подростков, обвиняемых в нападении на сверстников в Москве и Химках. Об этом сообщает официальный телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.

"Следствием установлено, что вступившие в сговор девятиклассники, нарушая общественный порядок, беспричинно и с особой дерзостью нападали на неустановленный круг лиц, избивая их, в школе города Химки Московской области и в торговом центре "Авиапарк". Подростки снимали происходящее на камеру и впоследствии публиковали видео в сети Интернет", — говорится в сообщении пресс-службы.

Задержанных обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Под стражей они будут находиться до 18 декабря 2023 года.