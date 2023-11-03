Что известно о задержанном лидере "азербайджанской мафии", избивавшей школьников в Петербурге В Петербурге дети мигрантов в возрасте от 14 до 18 лет избивали школьников и снимали это на видео. По делу арестовано уже 11 человек. Теперь в Азербайджане задержан и главный боевик — Турал Мамедов. 3 ноября, 12:49 Турал Мамедов. Коллаж © LIFE. Фото © VK / mamedov_57_7, © Shutterstock

В чём обвиняют "азербайджанскую мафию"

На родине задержан 18-летний Турал Мамедов — фронтмен самоназванной "азербайджанской мафии", прославившейся избиениями петербургских школьников на камеру в общественных местах. Группировка состояла из детей мигрантов и орудовала в Северной столице до полугода. После того как ролики распространились по Сети, начались задержания. Мамедов бежал в Азербайджан, но там отморозка по запросу наших силовиков задержали. Ожидается его скорая экстрадиция в Россию. Ему, как и другим фигурантам дела, грозит до семи лет колонии.

Избиение прохожих в Санкт-Петербурге членами самоназванной "азербайджанской мафии". Видео © t.me / SHOT

— Турал предложил: давайте делать контент — избивать русских. Его мать оскорбил русский, он ненавидит русских, — это сдают Мамедова и каются ранее задержанные по этому делу. Таких уже одиннадцать человек, среди них есть несовершеннолетние, все отправлены либо в СИЗО, либо в Центры временного содержания несовершеннолетних нарушителей. Им, как и их предполагаемому лидеру, инкриминируют статьи 213 УК (хулиганство) и 282 УК (возбуждение межнациональной вражды).

В следственных материалах уже есть первые потерпевшие: подростки 14 и 16 лет, а также один отработанный эпизод. Как сообщает пресс-служба СК РФ, задержанные 15 октября с целью унижения чести и достоинства группы лиц по признакам национальности и происхождения "русские" публично угрожали, применяли насилие и снимали это на видео у ТРЦ "Континент" на улице Ленсовета. Позже отснятое появилось на канале "Жизнь бродяги".

Тимур Мамедов был лицом этого треш-блога. Против него дополнительно возбуждено дело по статье "клевета на представителя власти" — в одном из роликов он устроил небольшое ДТП, а потом соврал, что откупился от сотрудника ДПС.

Кто такой Турал Мамедов

Турал Мамедов родился в Азербайджане и переехал в Северную столицу с братьями, сёстрами и родителями. У них есть российские паспорта и прописка от 2015 года в панельной трёшке на улице Десантников. Семья не бедствовала. Сам Мамедов любил щегольнуть модной одеждой и ездой на хороших тачках. Ещё он учился единоборствам ММА у лучших тренеров Петербурга.





Когда в соцсетях Мамедова появились гневные комментарии от возмущённых россиян, его брат отреагировал постом: "Я *** любого, у кого плохие намерения против Турала!" — и ему сразу наставили лайки сочувствующие.

До своего задержания Турал Мамедов сам храбрился:

— Респект за хайп. Даже если и будет разбирательство с прокуратурой, то там всё будет не так, — писал он из Азербайджана, ещё не зная, что и там его достанут.

Тем не менее он успел тщательно почистить блог от драк и расистских высказываний. В одном из последних постов он сообщил о том, что его лучший друг якобы русский, мол, о какой этнической банде может идти речь.

Другие участники "азербайджанской мафии"

Среди арестованных 18-летий Гасанов Амин Маариф Оглы — у него в телефоне нашли видео со стрельбой, а также тот самый лучший русский друг — 18-летний Иван Алексеев, которого подозревают в клевете на полицейских и избиениях.

Турал мамедов с Иваном Алексеевым. Фото © t.me / "Жизнь бродяги"

Впрочем, судя по фотографиям из блога "Жизнь бродяги", большинство членов "азербайджанской мафии" — это земляки Турала.

Вся "азербайджанская мафия" в сборе: крайний слева Турал Мамедов, рядом Иван Алексеев, крайний справа ещё один подозреваемый — 18-летний Ялчын Атакшиев. Фото © t.me / "Жизнь бродяги"

Один из арестованных, 18-летний Сеймур Мухтаров, не сознаётся в том, что бил прохожих. Он клянётся, что трудился простым админом, размещавшим в блоге присланный треш-контент для повышения активности. Впрочем, следователи считают Мухтарова непосредственным участником драк.

— Я твою маму ***, твою бабушку ***. Как те *** [испугались], когда мы их адреса кинули в личку! — так Мухтаров грозил школьникам в блоге до задержания.

Сеймур Мухтаров угрожает школьникам. Видео © t.me / SHOT

Южная кровь в Мухтарове от отца, его мать — русская. Судя по соцсетям, у него нетипичная семья. На ранних фотографиях он, как и полагается, с родителями, на более поздних — его воспитывает служащая жилищной коммунальной компании, тоже русская. Ещё у него есть братья и сёстры. Семья живёт скромно, но не плохо — на окраине Петербурга в Шушарах в собственной трёшке панельной новостройки.

Нужно ли наказывать молодых участников "азербайджанской мафии"? 0 Нужно дать им жёсткие сроки, чтобы другим было неповадно Не нужно ломать им жизнь, для перевоспитания достаточно условного срока Если у них избыток силы, на СВО им найдётся применение

Авторы Егор Пережогин