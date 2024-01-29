Учительница начальных классов в Чебоксарах подожгла школу в поддержку Украины

Учительница начальных классов из Чебоксар пыталась устроить пожар в школе, в которой сама же и предподавала. Перед этим она скинула в родительский чат видеоролик, в котором рассказала, что поддерживает Украину, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 46-летняя Галина С. вечером 28 января заявилась в местную школу № 10 имени лётчика-космонавта Николаева и принялась поджигать два кабинета на первом этаже. Неладное вовремя заметил охранник — он вызвал полицейских и собственными силами потушил огонь. Пожар успел разгореться всего на площади один квадратный метр.

Оказалось, что ранее у педагога "с огоньком" уже была судимость за грабёж. В настоящее время правоохранители выясняют все детали происшествия.