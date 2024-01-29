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29 января, 06:26
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Учительница начальных классов в Чебоксарах подожгла школу в поддержку Украины

SHOT: В Чебоксарах учительница пыталась сжечь школу, в которой работала

Педагог начальных классов Галина С., которая пыталась сжечь школу в Чебоксарах. Обложка © t.me / SHOT

Педагог начальных классов Галина С., которая пыталась сжечь школу в Чебоксарах. Обложка © t.me / SHOT

Учительница начальных классов из Чебоксар пыталась устроить пожар в школе, в которой сама же и предподавала. Перед этим она скинула в родительский чат видеоролик, в котором рассказала, что поддерживает Украину, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 46-летняя Галина С. вечером 28 января заявилась в местную школу № 10 имени лётчика-космонавта Николаева и принялась поджигать два кабинета на первом этаже. Неладное вовремя заметил охранник — он вызвал полицейских и собственными силами потушил огонь. Пожар успел разгореться всего на площади один квадратный метр.

Оказалось, что ранее у педагога "с огоньком" уже была судимость за грабёж. В настоящее время правоохранители выясняют все детали происшествия.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге на парковке полностью сгорели шесть легковых автомобилей. По мнению полицейских, это могло случиться из-за поджога. Пострадавших, к счастью, нет.

Юрий Лысенко
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