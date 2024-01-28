Мог быть поджог: В Петербурге на парковке дотла выгорели шесть автомобилей

В Санкт-Петербурге на парковке полностью сгорело шесть легковых автомобилей, пишет SHOT. По мнению полицейских, это могло случиться из-за поджога.

Автомобили горят на парковке в Санкт-Петербурге. Видео © T.me / SHOT

Машины загорелись приблизительно в половине десятого вечера. Всё произошло во дворе дома на улице Рашетова в Выборгском районе Петербурга. В первую очередь вспыхнули четыре автомобиля, но в итоге огонь перекинулся ещё на две машины.

Пожарных вызвали жильцы дома, обнаружив возгорание. На место прибыли правоохранители. Они просматривают камеры и отрабатывают версию поджога. К счастью, пострадавших нет.