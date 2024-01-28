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28 января, 20:39

Мог быть поджог: В Петербурге на парковке дотла выгорели шесть автомобилей

SHOT: В Санкт-Петербурге на парковке полностью сгорело шесть легковушек

Горящие автомобили на парковке в Санкт-Петербурге. Обложка © T.me / SHOT

Горящие автомобили на парковке в Санкт-Петербурге. Обложка © T.me / SHOT

В Санкт-Петербурге на парковке полностью сгорело шесть легковых автомобилей, пишет SHOT. По мнению полицейских, это могло случиться из-за поджога.

Автомобили горят на парковке в Санкт-Петербурге. Видео © T.me / SHOT

Машины загорелись приблизительно в половине десятого вечера. Всё произошло во дворе дома на улице Рашетова в Выборгском районе Петербурга. В первую очередь вспыхнули четыре автомобиля, но в итоге огонь перекинулся ещё на две машины.

Пожарных вызвали жильцы дома, обнаружив возгорание. На место прибыли правоохранители. Они просматривают камеры и отрабатывают версию поджога. К счастью, пострадавших нет.

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Ранее Прокуратура Москвы опубликовала видео с последствиями пожара в столичном Театре сатиры, который случился в воскресенье, 28 января. Там огонь, предварительно, вспыхнул во время замены кровли. В МЧС сообщили, что из горящего здания было эвакуировано 50 человек. В 14:04 в телеграм-канале ведомства появилось сообщение о полной ликвидации пожара. По данным столичной прокуратуры, пострадавших нет.

Анатолий Симоненко
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