Мог быть поджог: В Петербурге на парковке дотла выгорели шесть автомобилей
SHOT: В Санкт-Петербурге на парковке полностью сгорело шесть легковушек
Горящие автомобили на парковке в Санкт-Петербурге. Обложка © T.me / SHOT
В Санкт-Петербурге на парковке полностью сгорело шесть легковых автомобилей, пишет SHOT. По мнению полицейских, это могло случиться из-за поджога.
Автомобили горят на парковке в Санкт-Петербурге. Видео © T.me / SHOT
Машины загорелись приблизительно в половине десятого вечера. Всё произошло во дворе дома на улице Рашетова в Выборгском районе Петербурга. В первую очередь вспыхнули четыре автомобиля, но в итоге огонь перекинулся ещё на две машины.
Пожарных вызвали жильцы дома, обнаружив возгорание. На место прибыли правоохранители. Они просматривают камеры и отрабатывают версию поджога. К счастью, пострадавших нет.
Ранее Прокуратура Москвы опубликовала видео с последствиями пожара в столичном Театре сатиры, который случился в воскресенье, 28 января. Там огонь, предварительно, вспыхнул во время замены кровли. В МЧС сообщили, что из горящего здания было эвакуировано 50 человек. В 14:04 в телеграм-канале ведомства появилось сообщение о полной ликвидации пожара. По данным столичной прокуратуры, пострадавших нет.