Пожар в Театре сатиры в центре Москвы полностью ликвидирован

В настоящее время спасатели всё ещё продолжают проливку в связи с тем, что в здании театра есть деревянные конструкции. Все сегодняшние спектакли отменили из-за продолжающихся работ МЧС. Отметим, что в воскресенье, 28 января, в 12:00 в Театре сатиры должны были показать спектакль "Вождь краснокожих" (детская сцена), а в 19:00 — "Невольницы" и "Трамвай "Желание". Столичная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств и причин пожара. Там отметили, что информации о пострадавших не поступало.