Пожар в Театре сатиры в центре Москвы полностью ликвидирован
Пожар в Театре сатиры в центре Москвы полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Кадры с места пожара в Театре сатиры в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
"Возгорание в Театре сатиры ликвидировано", — говорится в сообщении.
В настоящее время спасатели всё ещё продолжают проливку в связи с тем, что в здании театра есть деревянные конструкции. Все сегодняшние спектакли отменили из-за продолжающихся работ МЧС. Отметим, что в воскресенье, 28 января, в 12:00 в Театре сатиры должны были показать спектакль "Вождь краснокожих" (детская сцена), а в 19:00 — "Невольницы" и "Трамвай "Желание". Столичная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств и причин пожара. Там отметили, что информации о пострадавших не поступало.
Напомним, пожар в Театре сатиры на Триумфальной площади вспыхнул утром в воскресенье, 28 января. Сообщалось, что на горящей крыше театра может находиться до десяти человек. Речь идёт о рабочих, которые реконструировали купол. Огонь, предварительно, вспыхнул во время замены кровли. Позже в МЧС сообщили, что из горящего здания было эвакуировано 50 человек.
Telegram / Прокуратура Москвы