Регион

Уведомления отключены

28 января, 11:39

Пожар в Театре сатиры в центре Москвы полностью ликвидирован

Пожар в Театре сатиры в центре Москвы полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Кадры с места пожара в Театре сатиры в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"Возгорание в Театре сатиры ликвидировано", — говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели всё ещё продолжают проливку в связи с тем, что в здании театра есть деревянные конструкции. Все сегодняшние спектакли отменили из-за продолжающихся работ МЧС. Отметим, что в воскресенье, 28 января, в 12:00 в Театре сатиры должны были показать спектакль "Вождь краснокожих" (детская сцена), а в 19:00 — "Невольницы" и "Трамвай "Желание". Столичная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств и причин пожара. Там отметили, что информации о пострадавших не поступало.

Названа предварительная причина пожара в театре сатиры в центре Москвы
Названа предварительная причина пожара в театре сатиры в центре Москвы

Напомним, пожар в Театре сатиры на Триумфальной площади вспыхнул утром в воскресенье, 28 января. Сообщалось, что на горящей крыше театра может находиться до десяти человек. Речь идёт о рабочих, которые реконструировали купол. Огонь, предварительно, вспыхнул во время замены кровли. Позже в МЧС сообщили, что из горящего здания было эвакуировано 50 человек.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Наталья Исакова
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров