Названа предварительная причина пожара в Театре сатиры в центре Москвы
ТАСС: Причиной пожара в Театре сатиры могло стать нарушение техники безопасности
Причиной пожара в Театре сатиры в центре Москвы, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности при выполнении ремонтных работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Кадры с места пожара в Театре сатиры в Москве. Видео © LIFE
"По предварительным данным, причиной пожара в Театре сатиры могло стать нарушение техники безопасности при ремонтных работах", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что часть здания находилась на реконструкции, там проводились ремонтно-строительные работы. Где именно началось возгорание, пока не установлено. Предварительно, это может быть купол театра.
Напомним, пожар в Театре сатиры на Триумфальной площади вспыхнул утром в воскресенье, 28 января. Сообщалось, что на горящей крыше театра может находиться до десяти человек. Речь идёт о рабочих, которые реконструировали купол. Огонь, предварительно, вспыхнул во время замены кровли. По последним данным, площадь пожара увеличилась до 250 квадратных метров.
LIFE