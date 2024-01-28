Названа предварительная причина пожара в Театре сатиры в центре Москвы

Причиной пожара в Театре сатиры в центре Москвы, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности при выполнении ремонтных работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Кадры с места пожара в Театре сатиры в Москве. Видео © LIFE

"По предварительным данным, причиной пожара в Театре сатиры могло стать нарушение техники безопасности при ремонтных работах", — сказал собеседник агентства.