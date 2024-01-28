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28 января, 09:59

Названа предварительная причина пожара в Театре сатиры в центре Москвы

ТАСС: Причиной пожара в Театре сатиры могло стать нарушение техники безопасности

Причиной пожара в Театре сатиры в центре Москвы, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности при выполнении ремонтных работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Кадры с места пожара в Театре сатиры в Москве. Видео © LIFE

"По предварительным данным, причиной пожара в Театре сатиры могло стать нарушение техники безопасности при ремонтных работах", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что часть здания находилась на реконструкции, там проводились ремонтно-строительные работы. Где именно началось возгорание, пока не установлено. Предварительно, это может быть купол театра.

Из загоревшегося Театра сатиры эвакуировали полсотни человек
Из загоревшегося Театра сатиры эвакуировали полсотни человек

Напомним, пожар в Театре сатиры на Триумфальной площади вспыхнул утром в воскресенье, 28 января. Сообщалось, что на горящей крыше театра может находиться до десяти человек. Речь идёт о рабочих, которые реконструировали купол. Огонь, предварительно, вспыхнул во время замены кровли. По последним данным, площадь пожара увеличилась до 250 квадратных метров.

Обложка ©

LIFE

Наталья Исакова
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