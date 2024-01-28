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28 января, 09:20

Из загоревшегося Театра сатиры эвакуировали полсотни человек

МЧС: Пожарные эвакуировали из Театра сатиры в Москве 50 человек

Пожарные работают у Театра сатиры, где загорелась кровля. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Пожарные работают у Театра сатиры, где загорелась кровля. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Из Театра сатиры в Москве, где произошёл пожар, эвакуировали 50 человек. Об этом сообщили в МЧС России.

Пожар в Театре сатиры в Москве. Видео © LIFE

"Огнеборцы МЧС России эвакуировали 50 человек из Театра сатиры", — говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

В МЧС добавили, что загоревшаяся кровля купола выполнена из деревянного обрешетника.

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Напомним, пожар в Театре сатиры на Триумфальной площади вспыхнул утром в воскресенье, 28 января. Сообщалось, на горящей крыше театра может находиться до десяти человек. Речь идёт о рабочих, которые выполняли работы по реконструкции купола. Огонь вспыхнул во время замены покрытия. По последним данным, площадь пожара увеличилась до 250 квадратных метров.

Никита Никонов
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