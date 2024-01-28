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28 января, 09:07

Дым на крыше здания: МЧС опубликовало видео с места пожара в Театре сатиры в Москве

МЧС: Площадь пожара в Театре сатиры в Москве выросла до 250 квадратных метров

Кадр с места пожара в Московском театре сатиры. Обложка © Telegram / МЧС России

Кадр с места пожара в Московском театре сатиры. Обложка © Telegram / МЧС России

Площадь пожара в Театре сатиры в Москве увеличилась до 250 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Также ведомство публикует видео с места происшествия.

Кадры с места пожара в Театре сатиры в Москве. Видео © Telegram / МЧС России

Горят деревянные конструкции купола кровли, огонь всё ещё продолжает распространяться. На месте ЧП работают 76 спасателей и 21 единица техники.

Напомним, пожар в Театре сатиры на Триумфальной площади вспыхнул сегодня, 28 января. По данным Лайфа, на горящей крыше театра может находиться до десяти человек. Речь идёт о рабочих, которые выполняли работы по реконструкции купола. Огонь вспыхнул во время замены покрытия.

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Наталья Исакова
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