Тела трёх детей нашли на пепелище после пожара в Нижегородской области

В Нижегородской области в частном доме в деревне Нечаево Борского района произошёл пожар, в результате которого погибли трое детей. Их родители попали в больницу с ожогами, сообщили в пресс-службе СК РФ.

В Нижегородской области погибли при пожаре трое детей. Видео © Telegram / Следком

"Произошёл пожар, во время которого погибли трое детей 16, 10 и 8 лет. При осмотре тел погибших следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Родители детей с ожогами доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной возгорания могла стать неисправность электрического или печного оборудования. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Для выяснения причин случившегося назначат ряд экспертиз.