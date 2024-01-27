Тела трёх детей нашли на пепелище после пожара в Нижегородской области
В Нижегородской области трое детей погибли при пожаре в частном доме
Обстановка в частном доме в деревне Нечаево Борского района Нижегородской области после пожара. Обложка © Telegram / Следком
В Нижегородской области в частном доме в деревне Нечаево Борского района произошёл пожар, в результате которого погибли трое детей. Их родители попали в больницу с ожогами, сообщили в пресс-службе СК РФ.
В Нижегородской области погибли при пожаре трое детей. Видео © Telegram / Следком
"Произошёл пожар, во время которого погибли трое детей 16, 10 и 8 лет. При осмотре тел погибших следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Родители детей с ожогами доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, причиной возгорания могла стать неисправность электрического или печного оборудования. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Для выяснения причин случившегося назначат ряд экспертиз.
А ранее Лайф писал, что в Красноярском крае при пожаре погибли двое детей, которые задохнулись угарным газом. Им было 10 и 17 лет.