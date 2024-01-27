Двое детей задохнулись угарным газом при пожаре в Красноярском крае

В городе Канске Красноярского края при пожаре погибли двое детей 17 и 10 лет. Возгорание произошло рано утром в частном двухэтажном жилом доме, сообщает краевое управление МЧС.

К тому моменту, как пожарные приехали на место возгорания, первый этаж был в огне, а второй сильно задымлён. Огнеборцы при тушении обнаружили в доме тела двоих детей, которые погибли от отравления угарным газом. Пожилая женщина — вероятно, их бабушка — получила ожоги, её увезли в больницу.