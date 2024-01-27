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27 января, 04:20

Двое детей задохнулись угарным газом при пожаре в Красноярском крае

МЧС Красноярского края: В Канске при пожаре погибли двое детей

Последствия пожара в двухэтажном доме в Канске в Красноярском крае. Обложка © t.me / МЧС Красноярского края

Последствия пожара в двухэтажном доме в Канске в Красноярском крае. Обложка © t.me / МЧС Красноярского края

В городе Канске Красноярского края при пожаре погибли двое детей 17 и 10 лет. Возгорание произошло рано утром в частном двухэтажном жилом доме, сообщает краевое управление МЧС.

Момент тушения пожара в двухэтажном доме в Канске в Красноярском крае. Видео © t.me / МЧС Красноярского края

К тому моменту, как пожарные приехали на место возгорания, первый этаж был в огне, а второй сильно задымлён. Огнеборцы при тушении обнаружили в доме тела двоих детей, которые погибли от отравления угарным газом. Пожилая женщина — вероятно, их бабушка — получила ожоги, её увезли в больницу.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров, его причины пока не известны. Все обстоятельства выясняет следственно-оперативная группа.

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Анатолий Симоненко
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