Посыпались искры: В забитой людьми столичной кальянной произошёл пожар
SHOT: В кальянной V’Lofte на проспекте Вернандского в Москве произошёл пожар
В кальянной V’Lofte на проспекте Вернадского в Москве произошёл пожар. По данным телеграм-канала SHOT, его причиной могла стать неисправная проводка.
Пожар в кальянной V’Lofte на проспекте Вернадского в Москве. Видео © t.me / SHOT
Всё произошло ночью 27 января. Ни о чём не подозревающие люди отдыхали в заведении, но внезапно сверху на них начали сыпаться искры, после чего моментально вспыхнул потолок. В итоге пламя постепенно охватило мебель и распространилось по помещению, находившиеся внутри люди смогли спастись эвакуироваться самостоятельно.
По информации канала, причиной пожара могла стать неисправность проводки. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Информации о пострадавших нет.
Ранее Лайф сообщал, что школьник из Новосибирска чуть не сгорел заживо из-за зарядки смартфона. Пожар произошёл, когда ребёнок спал.
t.me / SHOT