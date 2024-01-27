Посыпались искры: В забитой людьми столичной кальянной произошёл пожар

В кальянной V’Lofte на проспекте Вернадского в Москве произошёл пожар. По данным телеграм-канала SHOT, его причиной могла стать неисправная проводка.

Пожар в кальянной V’Lofte на проспекте Вернадского в Москве. Видео © t.me / SHOT

Всё произошло ночью 27 января. Ни о чём не подозревающие люди отдыхали в заведении, но внезапно сверху на них начали сыпаться искры, после чего моментально вспыхнул потолок. В итоге пламя постепенно охватило мебель и распространилось по помещению, находившиеся внутри люди смогли спастись эвакуироваться самостоятельно.

По информации канала, причиной пожара могла стать неисправность проводки. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Информации о пострадавших нет.