Пожар в казанском ресторане-отеле мог начаться из-за неаккуратного мангальщика

В Казани пожар в здании, где расположены банкетный зал и мини-отель "Астория", мог начаться во время чистки мангала. Об этом сообщает Mash Iptash.

По данным телеграм-канала, сотрудник заведения допустил неаккуратное действие во время чистки дымохода мангала, поэтому огонь перекинулся на ближайшие предметы. В результате пожар распространился на 936 квадратных метров. Сейчас его удалось потушить. Предварительно, обошлось без пострадавших. Известно, что за "Асторией" уже числились нарушения, связанные с пожарной безопасностью. Так, в 2016 году по решению прокуратуры ресторан даже закрывали.