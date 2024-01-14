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14 января, 14:38

Пожар в казанском ресторане-отеле мог начаться из-за неаккуратного мангальщика

Mash Iptash: Пожар в казанской "Астории" мог начаться во время чистки дымохода

В Казани пожар в здании, где расположены банкетный зал и мини-отель "Астория", мог начаться во время чистки мангала. Об этом сообщает Mash Iptash.

Кадры пожара в ресторане-отеле "Астория" в Казани. Видео © Telegram / ЧП Казань

По данным телеграм-канала, сотрудник заведения допустил неаккуратное действие во время чистки дымохода мангала, поэтому огонь перекинулся на ближайшие предметы. В результате пожар распространился на 936 квадратных метров. Сейчас его удалось потушить. Предварительно, обошлось без пострадавших. Известно, что за "Асторией" уже числились нарушения, связанные с пожарной безопасностью. Так, в 2016 году по решению прокуратуры ресторан даже закрывали.

О крупном пожаре в Казани стало известно в воскресенье днём, 14 января. Как сообщал Лайф, возгорание удалось локализовать на площади 936 квадратных метров. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

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Кадр из видео Telegram / ЧП Казань

Наталья Исакова
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