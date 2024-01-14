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14 января, 13:49

В Казани загорелась гостиница "Астория"

Пожар на крыше мини-отеля "Астория" в Казани локализовали на площади 936 кв. м

В Казани загорелся мини-отель "Астория". Видео © t.me / Прокуратура Татарстана

В Казани загорелся мини-отель "Астория". Видео © t.me / Прокуратура Татарстана

В Казани в воскресенье днём, 14 января, произошёл пожар в мини-отеле "Астория" — загорелась кровля здания. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, возгорание локализовано на площади 936 квадратных метров.

В Казани загорелся мини-отель "Астория". Видео © t.me / ГУ МЧС России по Республике Татарстан

"В 14:08 мск поступило сообщение о пожаре на улице Павлюхина, 112а, в Казани. Горит кровля здания, где, по предварительной информации, расположены банкетный зал и мини-отель "Астория". По словам персонала, все люди вышли, пострадавших нет", — проинформировали в ведомстве.

Госавтоинспекция Казани сообщила, что движение на улице Павлюхина было временно ограничено для обеспечения противопожарной безопасности. Прокуратура организовала проверку по факту пожара.

"Представитель ведомства проследит за организацией временного размещения персонала и постояльцев гостиницы. Кроме того, ведомство совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст правовую оценку соблюдения требований пожарной безопасности", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф писал, что в центре Москвы загорелся ресторан, людей эвакуировали. Очаг возгорания находился на втором этаже, где расположена кухня.

Дарья Нарыкова
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