Регион

Уведомления отключены

14 января, 11:18

Одна сотрудница сгоревшего склада Wildberries в Петербурге пострадала, трое пропали без вести

SHOT: Одна сотрудница склада Wildberries в Петербурге пострадала при пожаре

Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге. Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин

Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге. Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин

Как минимум один человек пострадал в результате пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге. По данным SHOT, 22-летнюю сотрудницу сортировочного центра доставили в больницу накануне днём. У девушки диагностировали острое ингаляционное отравление смесью дымов, а на локте нашли гематому от сильного удара, полученного при стихийной эвакуации.

Пока пострадавшая остаётся под наблюдением врачей. Известно, что она переехала в Северную столицу из Хабаровска. Ещё трое работников — 24-летний парень, 27-летняя девушка и один мужчина — остаются пропавшими без вести. Родственники и коллеги не видели их с тех пор, как они ушли на роковую для склада смену.

Wildberries с 15 января начнёт выплаты продавцам, пострадавшим от пожара
Wildberries с 15 января начнёт выплаты продавцам, пострадавшим от пожара

Напомним, крупный пожар на складе Wildberries в петербургских Шушарах вспыхнул утром 13 января. Огонь охватил площадь в 75 тысяч квадратных метров и нанёс ущерб примерно на 11 миллиардов рублей. Известно, что до возгорания на объекте произошла поножовщина, которая спровоцировала рейды силовиков. По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело.

Матвей Константинов
  • Новости
  • wildberries
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров