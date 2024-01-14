Одна сотрудница сгоревшего склада Wildberries в Петербурге пострадала, трое пропали без вести
SHOT: Одна сотрудница склада Wildberries в Петербурге пострадала при пожаре
Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге. Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин
Как минимум один человек пострадал в результате пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге. По данным SHOT, 22-летнюю сотрудницу сортировочного центра доставили в больницу накануне днём. У девушки диагностировали острое ингаляционное отравление смесью дымов, а на локте нашли гематому от сильного удара, полученного при стихийной эвакуации.
Пока пострадавшая остаётся под наблюдением врачей. Известно, что она переехала в Северную столицу из Хабаровска. Ещё трое работников — 24-летний парень, 27-летняя девушка и один мужчина — остаются пропавшими без вести. Родственники и коллеги не видели их с тех пор, как они ушли на роковую для склада смену.
Напомним, крупный пожар на складе Wildberries в петербургских Шушарах вспыхнул утром 13 января. Огонь охватил площадь в 75 тысяч квадратных метров и нанёс ущерб примерно на 11 миллиардов рублей. Известно, что до возгорания на объекте произошла поножовщина, которая спровоцировала рейды силовиков. По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело.