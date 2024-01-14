Одна сотрудница сгоревшего склада Wildberries в Петербурге пострадала, трое пропали без вести

Как минимум один человек пострадал в результате пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге. По данным SHOT, 22-летнюю сотрудницу сортировочного центра доставили в больницу накануне днём. У девушки диагностировали острое ингаляционное отравление смесью дымов, а на локте нашли гематому от сильного удара, полученного при стихийной эвакуации.

Пока пострадавшая остаётся под наблюдением врачей. Известно, что она переехала в Северную столицу из Хабаровска. Ещё трое работников — 24-летний парень, 27-летняя девушка и один мужчина — остаются пропавшими без вести. Родственники и коллеги не видели их с тех пор, как они ушли на роковую для склада смену.