Подсчитан колоссальный ущерб от мощнейшего пожара на складе Wildberries в Шушарах

Пожар, вспыхнувший на складе Wildberries в петербургских Шушарах, мог нанести ущерб на 10–11 миллиардов рублей, что сравнимо с суммой выплат Ozon после пожара в Подмосковье в августе 2022 года. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник на страховом рынке.

"Пожар в Wildberries с точки зрения ущерба имуществу по основным параметрам пока похож на пожар на складе Ozon, произошедший летом прошлого года: и по площади пожара, и по товарам, находящимся на складе. Ориентировочно ущерб может быть оценён в 10–11 миллиардов рублей", — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что на оценку ущерба окажет серьёзное влияние возможное наличие человеческих жертв и то, была ли оформлена страховка рисков.