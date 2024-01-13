Подсчитан колоссальный ущерб от мощнейшего пожара на складе Wildberries в Шушарах
РИАН: Пожар на складе Wildberries в Шушарах мог нанести ущерб на 11 млрд рублей
Пожар, вспыхнувший на складе Wildberries в петербургских Шушарах, мог нанести ущерб на 10–11 миллиардов рублей, что сравнимо с суммой выплат Ozon после пожара в Подмосковье в августе 2022 года. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник на страховом рынке.
"Пожар в Wildberries с точки зрения ущерба имуществу по основным параметрам пока похож на пожар на складе Ozon, произошедший летом прошлого года: и по площади пожара, и по товарам, находящимся на складе. Ориентировочно ущерб может быть оценён в 10–11 миллиардов рублей", — заявил собеседник агентства.
Он добавил, что на оценку ущерба окажет серьёзное влияние возможное наличие человеческих жертв и то, была ли оформлена страховка рисков.
Напомним, сегодня утром на складе "Вайлдберриз" в посёлке Шушары Пушкинского района Петербурга разгорелся пожар. Огонь стремительно распространялся и в итоге охватил 75 тысяч квадратных метров. Лайф публиковал видео первых минут после начала мощного пожара, а очевидцы сняли его из иллюминатора самолёта. Спустя несколько часов огнеборцы смогли локализовать пожар. Склад выгорел почти полностью. Сообщается, что один человек из числа сотрудников склада пропал без вести.
А в августе 2022 года произошёл мощный пожар на складе "Озона" в подмосковном селе Петровское (Истринский район) на Новорижском шоссе. Его площадь превысила 50 тысяч квадратных метров, обрушилась часть стены и кровли. Для тушения задействовали авиацию.
ТАСС / Валентин Егоршин