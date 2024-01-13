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13 января, 09:52

Подсчитан колоссальный ущерб от мощнейшего пожара на складе Wildberries в Шушарах

РИАН: Пожар на складе Wildberries в Шушарах мог нанести ущерб на 11 млрд рублей

Пожар, вспыхнувший на складе Wildberries в петербургских Шушарах, мог нанести ущерб на 10–11 миллиардов рублей, что сравнимо с суммой выплат Ozon после пожара в Подмосковье в августе 2022 года. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник на страховом рынке.

"Пожар в Wildberries с точки зрения ущерба имуществу по основным параметрам пока похож на пожар на складе Ozon, произошедший летом прошлого года: и по площади пожара, и по товарам, находящимся на складе. Ориентировочно ущерб может быть оценён в 10–11 миллиардов рублей", заявил собеседник агентства.

Он добавил, что на оценку ущерба окажет серьёзное влияние возможное наличие человеческих жертв и то, была ли оформлена страховка рисков.

Жители юга Петербурга пожаловались на чёрный смог от пожара на складе Wildberries
Жители юга Петербурга пожаловались на чёрный смог от пожара на складе Wildberries

Напомним, сегодня утром на складе "Вайлдберриз" в посёлке Шушары Пушкинского района Петербурга разгорелся пожар. Огонь стремительно распространялся и в итоге охватил 75 тысяч квадратных метров. Лайф публиковал видео первых минут после начала мощного пожара, а очевидцы сняли его из иллюминатора самолёта. Спустя несколько часов огнеборцы смогли локализовать пожар. Склад выгорел почти полностью. Сообщается, что один человек из числа сотрудников склада пропал без вести.

А в августе 2022 года произошёл мощный пожар на складе "Озона" в подмосковном селе Петровское (Истринский район) на Новорижском шоссе. Его площадь превысила 50 тысяч квадратных метров, обрушилась часть стены и кровли. Для тушения задействовали авиацию.

Обложка ©

ТАСС / Валентин Егоршин

Юрий Лысенко
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