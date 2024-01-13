Появилось видео первых минут после начала мощного пожара на складе Wildberries под Петербургом
SHOT показал видео эвакуации сотрудников с охваченного огнём склада Wildberries
Появилось видео эвакуации сотрудников склада Wildberries под Петербургом, на котором сегодня утром произошёл мощный пожар. Видеозапись опубликовал телеграм-канал SHOT.
Эвакуация с охваченного огнём склада Wildberries под Петербургом. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах видно, что паники при эвакуации практически не было. Правда, напора не выдержали шкафы для переодевания, которые стояли на пути у людей, пытавшихся поскорее покинуть здание. О пострадавших в результате пожара или жертвах по-прежнему не сообщалось.
Напомним, огонь охватил склад Wildberries в Шушарах, что под Петербургом. В настоящее время на месте возгорания задействованы 83 спасателя и 20 единиц техники.