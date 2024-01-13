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13 января, 06:23

Появилось видео первых минут после начала мощного пожара на складе Wildberries под Петербургом

SHOT показал видео эвакуации сотрудников с охваченного огнём склада Wildberries

Появилось видео эвакуации сотрудников склада Wildberries под Петербургом, на котором сегодня утром произошёл мощный пожар. Видеозапись опубликовал телеграм-канал SHOT.

Эвакуация с охваченного огнём склада Wildberries под Петербургом. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах видно, что паники при эвакуации практически не было. Правда, напора не выдержали шкафы для переодевания, которые стояли на пути у людей, пытавшихся поскорее покинуть здание. О пострадавших в результате пожара или жертвах по-прежнему не сообщалось.

Напомним, огонь охватил склад Wildberries в Шушарах, что под Петербургом. В настоящее время на месте возгорания задействованы 83 спасателя и 20 единиц техники.

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Обложка ©

SHOT

Максим Плетнёв
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