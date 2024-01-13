Появилось видео первых минут после начала мощного пожара на складе Wildberries под Петербургом

На кадрах видно, что паники при эвакуации практически не было. Правда, напора не выдержали шкафы для переодевания, которые стояли на пути у людей, пытавшихся поскорее покинуть здание. О пострадавших в результате пожара или жертвах по-прежнему не сообщалось.