Сильнейший пожар охватил склад Wildberries в Шушарах под Петербургом

Крупный пожар произошёл на складе маркетплейса Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает SHOT и публикует кадры с места ЧП.

По данным МЧС, огонь разгорелся на площади тысяч квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. В настоящее время на месте возгорания задействованы 83 спасателя и 20 единиц техники. При этом о пострадавших не сообщается.