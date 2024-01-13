Сильнейший пожар охватил склад Wildberries в Шушарах под Петербургом
Крупный пожар произошёл на складе маркетплейса Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает SHOT и публикует кадры с места ЧП.
Склад Wildberries загорелся в Шушарах под Петербургом. Видео © t.me / SHOT
По данным МЧС, огонь разгорелся на площади тысяч квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. В настоящее время на месте возгорания задействованы 83 спасателя и 20 единиц техники. При этом о пострадавших не сообщается.
Кстати, накануне на склад Wildberries в Шушарах заявились силовики с проверкой. Возле здания было припарковано множество машин спецслужб, причём рейды проходили на протяжении двух дней. Полиция и Росгвардия проверяли документы у сотрудников склада на предмет выявления нарушений миграционного законодательства. А заинтересовались правоохранители складом после массовой драки с поножовщиной.
t.me / SHOT