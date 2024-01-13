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13 января, 05:49
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Сильнейший пожар охватил склад Wildberries в Шушарах под Петербургом

Крупный пожар произошёл на складе маркетплейса Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает SHOT и публикует кадры с места ЧП.

Склад Wildberries загорелся в Шушарах под Петербургом. Видео © t.me / SHOT

По данным МЧС, огонь разгорелся на площади тысяч квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. В настоящее время на месте возгорания задействованы 83 спасателя и 20 единиц техники. При этом о пострадавших не сообщается.

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Кстати, накануне на склад Wildberries в Шушарах заявились силовики с проверкой. Возле здания было припарковано множество машин спецслужб, причём рейды проходили на протяжении двух дней. Полиция и Росгвардия проверяли документы у сотрудников склада на предмет выявления нарушений миграционного законодательства. А заинтересовались правоохранители складом после массовой драки с поножовщиной.

Обложка ©

t.me / SHOT

Николь Вербер
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